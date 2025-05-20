На депортацию мигрантов США собираются потратить 250 миллионов долларов, предназначенных для иностранной помощи.

Администрация США разработала план траты 250 миллионов долларов, предназначенных для иностранной помощи, на возвращение мигрантов, прибывших в Штаты из зон активных боевых действий. Речь идет, в частности, и о 200 000 украинских и 500 тысяч гаитянских беженцев. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на внутренние документы.

Отмечается, что это предложение разрабатывалось еще до того, как 5 мая Министерство внутренней безопасности США объявило, что иммигранты, которые добровольно "самодепортируются" в свои страны, смогут получить выплату в размере 1000 долларов от правительства США.

Издание напомнило, что и предыдущие администрации США поддерживали использование средств налогоплательщиков для добровольной репатриации мигрантов. Однако, подчеркнуло, предложение президента Дональда Трампа особое, поскольку касается людей, бежавших из опасных регионов, и, похоже, имеет целью обойти Международную организацию по миграции (МОМ), которая связана с ООН и обычно координирует такие возвращения.

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Этот план также совпадает с намерениями администрации Трампа сократить иностранную помощь, в частности ликвидировать Агентство США по международному развитию (USAID) и прекратить 80% его программ, в том числе тех, которые обслуживали Украину, Гаити и другие проблемные страны.

Кроме украинцев и гаитян, в проекте документов упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы, которые также могут быть объектами программы добровольной депортации. Между тем, отмечает издание, Международная организация по миграции не поддерживает возвращение людей в любое из этих мест.

Проекты документов имеют пометку "предварительное решение", а представитель Министерства внутренней безопасности назвал их "устаревшими". Несмотря на это, отмечается в материале, Министерство внутренней безопасности и Госдеп на прошлой неделе заключили соглашение с упомянутыми положениями, включая сумму в 250 миллионов долларов из фондов внешней помощи. В нем, однако, не упоминаются конкретные национальности.

Критики этого предложения, в частности бывшие чиновники, считают эту инициативу негуманной и противоречащей давним идеалам США. Ведь получается, что администрация Трампа заставляет людей, которые ищут убежища, возвращаться в страны, где им угрожает опасность. Критики также подозревают, что такой план является нецелевым использованием средств иностранной помощи.

Издание напомнило, что во времена администрации предыдущего президента США Джо Байдена и украинцам, и гаитянам был предоставлен временный статус, который позволяет мигрантам оставаться в Штатах, если они не могут безопасно вернуться в свою страну.

Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин подтвердила подлинность документов, созданных в апреле-мае, но отметила, что решение по Украине и Гаити еще не принято:

"Министерство внутренней безопасности и Госдепартамент работают вместе над реализацией политики президента, используя средства внешней помощи для стимулирования добровольной депортации лиц, находящихся в США незаконно".

Что известно о возможной депортации украинских беженцев из США

Как сообщал ранее УНИАН, украинские беженцы в США боятся, что Трамп выгонит их из страны. Bloomberg писал, что недавно украинские мигранты получили электронное письмо от Министерства внутренней безопасности США, в котором говорилось о том, что "программы гуманитарного условного освобождения прекращены" и украинцам надо покинуть США.

Журналисты выяснили, что на следующий день украинским мигрантам пришло второе письмо, в котором говорилось, что предыдущее сообщение было отправлено по ошибке.

"Это просто создало хаос в обществе. Как можно нормально работать и управлять своей семьей, если ты постоянно находишься под таким давлением?", - сказал журналистам Эдем Уппа, 29-летний выходец из Крыма, который живет в США с 2015 года.

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