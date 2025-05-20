Из официальных заявлений Москвы понятно, что скорого прекращения войны ждать не следует.

Россия предложит Украине согласовать меморандум о принципах будущего мирного договора. Однако для него предстоит "согласовать множество деталей". Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге.

Он отметила, что по итогам телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин пообещал "добиться окончательного, справедливого урегулирования кризиса". В этом контексте Россия предложит Украине "поработать над меморандумом" о будущем мирном договоре, заявила Захарова.

Она подчеркнула, что основой дороги к миру должно быть "понимание невозможности достичь данной цели без устранения первопричин". В чем именно заключаются первопричины, она не уточнила. Однако дала понять, что Россия намерена максимально затягивать переговорный процесс.

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"Предстоит согласовать множество деталей, сформулировать принципы урегулирования, обозначить сроки заключения мирного соглашения, зафиксировать возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей, другие параметры", — заявила Захарова.

Провальная дипломатия Трампа

Как писал УНИАН, лидеры Европы были ошеломлены тем, что Дональд Трамп не только не добился от Путина согласия на немедленное прекращение огня в Украине, но также отказался от идеи введения новых санкций против агрессора за уклонение от перемирия.

Аналитики считают, что никакого прекращения огня на фронте ожидать не стоит, поскольку Россия четко показала свое нежелание прекращать войну. При таком раскладе активные боевые действия продлятся еще как минимум год.

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