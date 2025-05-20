По производительности он будет немного уступать Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400,

Xiaomi начала заваливать анонсами в преддверии своей презентации, которая пройдет 22 мая. Ранее компания сообщила, что в этот день будет представлен фирменный процессор Xring O1 (Xuanjie O1). Теперь стало известно, в каком устройстве дебютирует чип.

Xiaomi 15S Pro станет первым смартфоном с Xring O1 на борту. Чипсет будет выполнен по техпроцессу 3 нм и демонстрировать производительность на уровне Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400. Но вопрос в том, насколько Xring O1 окажется энергоффективным.

Внешне смартфон похож на представленный осенью 2024 года Xiaomi 15 Pro, а задняя крышка черного цвета отделана под карбон. Если присмотреться, на блоке с вспышкой можно заметить надпись XRing.

Видео дня

Помимо Xiaomi 15S Pro, компания анонсировала флагманский планшет Xiaomi Tab 7 Ultra, который выйдет с экраном на 14 дюймов и батареей 12 000 мАч. Планшет, как и смартфон, получит фирменный Xring O1.

Официальная презентация всех новинок состоится 22 мая, после чего ожидается выход устройств на рынок. Запуск, скорее всего, будет ограниченным и поначалу затронет внутренний рынок Китая. Xiaomi станет четвертым брендом в мире и вторым в Китае, создавшим собственный смартфонный SoC.

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила свой самый дешевый телефон. Новая версия Redmi 14C без блока питания продается дешевле 60 долларов, причем по некоторыми параметрам бюджетник опережает iPhone 16.

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