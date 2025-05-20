УНИАН подготовил подборку главных киноновинок этой недели – как на больших экранах, так и онлайн.

На этой неделе в полноценный украинский прокат выходит финальная часть "Миссии невыполнимой" с Томом Крузом, в которой актер поражает публику еще более безумными трюками.

Также на больших экранах можно будет посмотреть игровую адаптацию мультфильма "Лило и Стич", кулинарную драму "Кухня" с Руни Марой, жуткий хоррор "Кукушка" с Хантер Шафер, историческую драму "Непристойное предложение" о трагической судьбе актрисы Марии Шнайдер и трогательный украинский документальный фильм "Помидор, Большой Торт и Победа".

Тем временем, онлайн состоятся премьеры приключенческого фэнтези "Фонтан молодости" от Гая Ричи и молодежного хоррора "Улица страха: Королева красоты".

Видео дня

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Миссия невыполнима: Финальная расплата

Mission: Impossible –The Final Reckoning (США, 2025, приключения/экшн/шпионское)

Теперь уже официально, после почти недели допремьерных показов, в украинский прокат выходит восьмая и финальная (?) часть приключений суперагента ЦРУ Итана Ханта – с еще большим количеством сногсшибательных трюков, которые 62-летний Том Круз выполняет самостоятельно.

События фильма происходят спустя некоторое время после финала предыдущей части, вышедшей на экраны два года назад. Хант вынужден скрываться, ведь, вопреки требованиям американского высшего руководства, он стремится уничтожить загадочный искусственный интеллект по имени "Сущность", который вышел из-под контроля и теперь стремится перекроить мир под собственное видение (конечно, истребив перед этим практически всех людей на планете). Тем временем, власти США (как и всех других влиятельных стран мира) надеются, что смогут подчинить "Сущность" себе. Теперь у Ханта есть всего несколько дней на то, чтобы спасти человечество, и здесь ему на помощь приходят как старые-добрые партнеры, так и новоиспеченные, порой довольно неожиданные союзники.

Кроме Круза, в финальной части франшизы к своим ролям вернулись Винг Реймс (Лютер Стикелл), Саймон Пегг (Бенджи Данн), Генри Черни (Юджин Китридж), Хейли Этвел (Грейс), Пом Клементьев (Пэрис), Грег Тарзан Дэвис (Тео Дега), Шей Вигем (Джаспер Бриггс), Эсай Моралес (Габриэль) и Анджела Бассетт (Эрика Слоан).

Среди новых имен в касте – Холт Маккелени ("Гнев человеческий", сериал "Охотник за разумом"), Ник Офферман (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Фарго", "Последние из нас"), Ханна Ваддингем (сериалы "Тед Лассо", "Игра престолов") и Кэти О'Брайан ("Любовь, ложь и кровопролитие", сериал "Мандалорец").

Мировая премьера фильма состоялась в Токио 5 мая 2025 года, после чего его команда во главе с Томом Крузом отправилась в масштабное промотурне по миру. В частности, 14 мая финальную "Миссию" торжественно представили публике на Каннском кинофестивале.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 80% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 69 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Колоссальная по экшену, продолжительности и масштабу, "Финальная расплата" – это сентиментальное прощание с Итаном Хантом, выполняющим свою миссию с характерной способностью к невозможному", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Лило и Стич

Lilo & Stitch (США, 2025, комедия/приключения/фантастика/семейный)

Этот игровой фильм с элементами компьютерной графики, который является адаптацией культового одноименного диснеевского мультфильма 2002 года, рассказывает трогательную и веселую историю об одинокой гавайской девочке Лило и беглом пришельце по имени Стич, чем-то похожем на коалу и пса одновременно, который помогает сплотить ее разрушенную семью.

Главную роль в ленте сыграла юная гавайская актриса Майя Келоха, для которой это первое появление на больших экранах.

Также в ленте задействованы Зак Галифианакис (франшиза "Мальчишник в Вегасе", "Бердмен"), Билли Магнуссен ("Взлет", "Дом у дороги"), Ханна Ваддингем (сериалы "Игра престолов", "Тед Лассо") и другие.

Режиссером фильма выступил Дин Флейшер Кэмп, который до этого работал над экспериментальным независимым кино.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Кухня

La Cocina (США, Мексика, 2024, драма)

По сюжету фильма, в самом сердце большого ресторана на Манхэттене бушуют личные и профессиональные страсти. Педро – мечтательный повар-бунтарь из Мексики, который вынужден работать нелегально пока не решит проблемы с документами. Он влюблен в американскую официантку Джулию, но ей совсем не до любви. Когда из кассы заведения исчезают деньги, все подозрения падают именно на работников-мигрантов. Чем ближе к обеденному ажиотажу, тем сильнее ситуация на кухне обостряется.

Главные роли в фильме сыграли номинантка на "Оскар" Руни Мара ("Девушка с татуировкой дракона", "Кэрол", "Она", "Аллея кошмаров") и популярный мексиканский актер Рауль Брионес.

Режиссер фильма Алонсо Руиспаласиос – призер международных кинофестивалей в Берлине, Сан-Себастьяне и Одессе. "Кухня" основана на пьесе британского драматурга Арнольда Вескера 1957 года, но адаптирована к современным реалиям. Руиспаласиос прочитал эту книгу впервые в свои студенческие годы, работая посудомойщиком и официантом в ресторане, что придало фильму особую аутентичность.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 74% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 85% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 75 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 8,4 из 10 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание").

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Кукушка

Cuckoo (США, Германия, 2024, триллер/ужасы/детектив)

Главная героиня этого фильма – 17-летняя Гретхен, которая неохотно покидает Америку, чтобы отправиться в курортный городок в немецких Альпах со своим отцом и его новой семьей. Впрочем, по прибытии она понимает, что в тихом раю что-то не так, и идиллия превращается в настоящий ужас.

Главную роль в фильме исполнила звезда "Эйфории" Хантер Шафер.

Также в нем задействованы Дэн Стивенс ("Красавица и Чудовище", "Годзилла и Конг: Новая империя", сериал "Аббатство Даутон") и Джессика Хенвик ("Матрица: Воскрешение", "Достать ножи 2").

Снял фильм немецкий режиссер Тильман Зингер.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и лишь 59% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 62 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 5,8 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

Непристойное предложение

Being Maria (Франция, 2024, драма/байопик)

Этот фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает потрясающую историю молодой актрисы Марии Шнайдер, карьеру и жизнь которой разрушила откровенная сцена сексуального насилия в одном из самых скандальных фильмов в истории кино. Лента "Последнее танго в Париже" была запрещена в некоторых странах и одновременно стала триумфом для режиссера Бернардо Бертолуччи и звездного актера Марлона Брандо. Они получили номинации на премию "Оскар" за эту картину, а 19-летнюю жертву сделали виновной.

Главную роль в фильме сыграла французско-румынская актриса Анамария Вартоломей, которую ранее можно было увидеть в фильмах "Граф Монте-Кристо" и "Мики 17".

Роль Марлона Брандо в фильме сыграл американский актер Мэтт Диллон ("Аптечный ковбой", "Дикость", "Столкновение", "Дом, который построил Джек", сериал "Уэйворд Пайнс").

Сняла фильм французский режиссер Джессика Палю.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 63% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 59 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Помидор, Большой Торт и Победа

(Украина, 2024, документальный)

В этой документальной ленте 17 маленьких непосед из разных уголков Украины помогают взрослой режиссерше Кате найти ее потерянный дом. Катя отправляется в долгое путешествие, где встречается с будущими взрослыми, и вместе они ищут ответ на вопрос, что такое дом? Дом – это люди? Или это вещи? А может дом – это наш язык? В конце путешествия Катя понимает, что она до сих пор не знает, когда ее родной Крым деоккупируют, но ей точно становится понятно: для того, чтобы найти дом, ей надо вернуть обыденность, простую и интересную жизнь, которую она любит уже в течение 33 лет.

Сняла фильм Екатерина Тюри, которая до этого работала как режиссер рекламных роликов и музыкальных видеоклипов.

Фонтан молодости

Fountain of Youth (США, 2025, приключения/фэнтези)

В центре сюжета фильма – отчужденные родные брат и сестра, которые объединяются, чтобы отыскать знаменитый Фонтан молодости. Легенда, которой уже несколько тысяч лет, рассказывает о магическом источнике, который восстанавливает молодость каждого, кто из него пьет.

Главные роли в фильме сыграли Джон Красински ("Тихое место", "Воображаемые друзья", сериал "Офис"), Натали Портман ("Леон", "Черный лебедь", франшизы "Звездные войны", "Тор"), Донал Глисон ("Ex Machina", франшизы "Гарри Поттер", "Звездные войны"), Эйса Гонсалес ("На драйве", "Министерство неджентльменской войны", сериал "Проблема трех тел"), Лаз Алонсо ("Гнев человеческий", сериал "Пацаны"), Кармен Иджого ("Фантастические твари и где они обитают", "Чужой: Завет", сериал "Пингвин") и другие.

Режиссером выступил культовый Гай Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Джентльмены", "Гнев человеческий").

Фильм станет доступен на Apple TV+ с 23 мая 2025 года.

Улица Страха: Королева красоты

Fear Street: Prom Queen (США, 2025, ужасы/слэшер)

Лента является спин-оффом успешной хоррор-трилогии Netflix "Улица страха", вышедшей в 2021 году, и переносит зрителей в 1988 год. Накануне выпускного бала ученицы школы проклятого городка Шейдисайд борются за поддержку, чтобы стать королевой бала. Когда в гонке появляется необычная кандидатка, некоторые из претенденток начинают бесследно исчезать.

Среди прочих в новом фильме сыграли Ариана Гринблатт ("Барби", "Бордерлендс"), Индия Фаулер (сериал "Агентство"), Дэвид Яконо ("Мертвые парни-детективы") и Кэтрин Уотерстон ("Чужой: Завет", франшиза "Фантастические твари").

Режиссером фильма выступил Мэтт Палмер, который до этого снял для Netflix психологический триллер "Калибр" (2018).

Фильм станет доступен на Netflix с 23 мая 2025 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы мая 2025 года – на этой неделе на Hulu стартует второй сезон драматического триллера "Девять идеальных незнакомцев" с Николь Кидман, а на Netflix выйдет первый сезон черной комедии "Сирены" с Джулианной Мур, Меган Фейхи и Милли Алкок.

Марина Григоренко