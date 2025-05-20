'Это не моя война': Трамп заявил о 'красной линии' выхода из мирных переговоров

Он заявил, что война должна была остаться "проблемой Европы", а США не должны были вмешиваться.

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтону не стоило вмешиваться в российско-украинскую войну. Во время пресс-конференции в Белом доме по итогам разговора с диктатором Владимиром Путиным он заявил, что это проблема Европы, информирует The Independent.

Американский лидер отметил, что США "ввязались в то, в чем им не следовало участвовать".

"Опять же, это была европейская ситуация. И она должна была бы оставаться такой. Но предыдущая администрация твердо убедила нас, что мы должны присоединиться. И мы сделали гораздо больше, чем Европа, в плане средств", - сказал Трамп.

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Кроме того, президент США заявил, что имеет "красную линию в голове" относительно того, когда он откажется от усилий, направленных на прекращение войны России в Украине. Он настаивал на достигнутом прогрессе во время двухчасового разговора с Путиным, но повторил свои угрозы выйти из переговорного процесса.

"Это не моя война", - заявил Трамп.

Разговор Трампа и Путина

Как сообщал УНИАН, 19 мая американский президент провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего связался с кремлевским правителем Путиным.

Во время двухчасового разговора они обсуждали прекращение войны и дальнейшее сотрудничество между Вашингтоном и Москвой.

Впоследствии Трамп написал в сети, что Россия и Украина "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны, а условия этого будут обсуждаться между двумя сторонами.

В его заявлении не было ничего об усилении санкций против России, которая неоднократно отказывалась от предложенного им перемирия.

В то же время американские СМИ писали, что Трамп пытается дистанцироваться от мирного соглашения, поскольку обнаружил, что не может прекратить войну в Украине.

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