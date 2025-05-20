Одну из стран уничтожит 'адская' жара: предупреждение NASA

Ученые утверждают, что уже в этом веке эта страна может стать непригодной для жизни.

NASA и климатологи бьют тревогу: Бразилия - среди стран, которые уже в этом веке могут потерять пригодность к жизни из-за экстремального потепления. Предупреждение базируется на результатах исследований, которые указывают на угрозу катастрофического роста температур в тропических регионах, пишет ECONews.

Еще в 2020 году в журнале Science Advances появилось исследование, которое проанализировало частоту экстремальной жары между 1979 и 2017 годами. Ученые обнаружили, что количество таких явлений утроилось, а в условиях высокой влажности и температуры выше 35°C человеческий организм не может охлаждаться из-за потоотделения, что создает прямую угрозу жизни.

Хотя сначала Бразилия не входила в перечень критических зон, уже в 2022 году NASA упомянула страну в своем блоге как одну из наиболее уязвимых к смертельной жаре. Эти данные подтверждают и климатологи.

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Карлос Нобре, бразильский климатолог, говорит:

"Речь идет не только о Бразилии. Огромная часть тропиков и даже средних широт может стать непригодной для жизни, если глобальная температура поднимется на 4°C".

По данным организации The Nature Conservancy, это может произойти уже в течение 30-50 лет, хотя ранее предполагалось - через 100-200.

Амазонка под угрозой коллапса

Особую тревогу вызывает будущее Амазонии. NASA прогнозирует, что между 2041 и 2044 годами глобальная температура вырастет еще на 2°C, что особенно повлияет на тропические леса Бразилии.

Возможные последствия:

увеличение засух, пожаров и сильных ветров;

потеря влажности в "Дуге вырубки";

гибель чувствительных к засухе видов;

риск превращения леса в саванну и выброс до 250 миллиардов тонн CO₂, что составляет 75% мировой квоты в рамках Парижского соглашения.

Города тоже в опасности

Под угрозой не только природа. Урбанизированные города, такие как Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Сальвадор, уже страдают от эффекта "теплового острова", когда температура в городе на 5°C выше средней из-за бетона, асфальта и недостатка зеленых зон.

NASA отмечает: к 2070 году значительная часть Земли, включая Бразилию, может стать непригодной для жизни. Мировые экосистемы разрушаются уже сейчас, и без немедленных действий человечество рискует потерять контроль над климатической катастрофой.

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