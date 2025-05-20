При этом "ясного выхода" из ситуации до сих пор не наблюдается.

Предложение Папы Римского Льва XIV провести мирные переговоры между Украиной и Россией в Ватикане стало значительным шагом для первого понтифика, родившегося в США. Особенно на фоне признаков того, что администрация президента США Дональда Трампа отходит от ведущей роли в переговорах.

Ватикан уже ранее выступал посредником в сложных дипломатических вопросах. Однако в данном случае существует риск, что папа, находящийся на посту менее двух недель, окажется втянутым в затяжной конфликт, который пока не имеет ясного выхода, пишет Bloomberg.

После разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным Трамп заявил, что Ватикан выразил большую заинтересованность в проведении переговоров. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что подготовительные работы уже начались и она ожидает, что переговоры стартуют немедленно после её телефонного разговора с Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами.

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Что известно о потенциальном участии Ватикана в переговорах

Об этом ранее намекалось самим Святым Престолом — Папа Римский встречался с вице-президентом США Джей Ди Вансом. И незадолго до этого, после интронизации Льва XIV, Зеленский поблагодарил Ватикан "за готовность выступить площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией".

Святой Престол уже играл роль посредника в международных конфликтах, в том числе способствовал нормализации отношений между США и Кубой в 2014 году, а также урегулированию территориального спора между Чили и Аргентиной в 1978 году, который едва не перерос в войну.

Ватикан также был активным участником мирных инициатив между Израилем и Палестиной. Италия выразила готовность провести переговоры в случае необходимости, хотя дипломаты, знакомые с ситуацией, подчёркивают, что их проведение по-прежнему зависит от позиции России.

Кроме того, Рим является стороной Римского статута Международного уголовного суда, что означает: визит Путина может привести к его аресту.

Другие новости о новом Папе Римском

Ранее УНИАН сообщал, что в момент официального вступления в должность он упомянул Украину. "Измученная Украина наконец-то ожидает переговоры о справедливом и длительном мире", - сказал он. Также Лев XIV в своей проповеди сказал, что авторитет Церкви должен быть основан на милосердии, а не на "религиозной пропаганде или силе".

Кроме того, Зеленский рассказал, какой подарок сделал Папе Льву XIV. Он привез в Ватикан икону, написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма.

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