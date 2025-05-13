Обязательно подкормите плодовые и ягодные деревья в мае - результат приятно порадует.

Весной у владельцев сада наступает очень ответственный период, от которого зависит будущий урожай. На деревьях появляются молодые плоды, и именно от ухода зависит, насколько крупными они вырастут. В этот период вносить удобрения особенно важно.

Мы поделились советами о том, чем подкормить плодовые деревья весной для большого урожая. А также узнали несколько секретов, без которых внесение питания будет бесполезным.

Какие удобрения вносят весной под плодовые деревья из органики

Молодые плоды нуждаются в азоте для наращивания массы. Поэтому в мае в саду применяют богатые азотом вещества - перегной и компост. Для деревьев возрастом до 3 лет используют 1-2 ведра удобрения, для более старших растений - не менее 4 ведер. Можно влить под корень раствор птичьего помета, смешанный с водой в соотношении 1:10.

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Если речь идет о ягодных культурах, то варианты, чем удобрять весной плодовые деревья, отличаются. Вишне и черешне в мае нужен кальций. Поэтому готовим смесь из 10 л воды, 1 кг золы, 500 мл уксуса и 10 г борной кислоты (последнюю нужно сначала растворить в горячей воде). Раствор вливают во влажную почву возле корней.

Важно знать не только чем, но и как подкормить плодовые деревья весной. Перед внесением перекопайте почву у ствола граблями, удобрите и закопайте. Затем щедро полейте почву. Не стоит оставлять перегной на поверхности земли, иначе он просто засохнет.

Чем удобрить плодовые деревья весной - химические препараты

Чтобы получить здоровые и урожайные плодовые деревья, весной уход должен включать внесение минеральных удобрений - аммиачной селитры, мочевины, нитроаммофоску или сульфат аммония.

Как и в случае с органикой, препарат следует всыпать в канаву вокруг дерева и затем закопать. Если дерево молодое, то вносят две столовые ложки, а если взрослое - три. Некоторые средства принято растворять и вносить с помощью опрыскивания. Обязательно прочтите инструкцию и используйте перчатки.

Через 2-3 неделя деревья нужно удобрить ещё раз, но уже многокомпонентным средством с содержанием калия. Это важно для хороших вкусовых качеств плодов.

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