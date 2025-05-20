По словам Плетенчука, оккупанты развивают инфраструктуру по суше, чтобы подстраховаться в случае закрытия путепровода.

Незаконно построенный россиянами Крымский мост до сих пор не уничтожен из-за очень плотной его защиты. Как пояснил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, вероятно это единственная причина, почему путепровод "не упал".

По словам спикера, враг периодически перекрывает движение по Крымскому мосту, в частности из-за любых намеков на воздушную тревогу. И из-за того, что сейчас на полуостров направляются на отдых много россиян, это создает многокилометровые пробки - в очереди скапливаются сотни автомобилей, но оккупанты продолжают активно эксплуатировать этот путепровод.

"Конечно, эксплуатируют не в том режиме, который закладывался во время его строительства, потому что он получил соответствующие повреждения. Но не следует забывать, что они параллельно развивают инфраструктуру по суше для того, чтобы как-то компенсировать в случае необходимости закрытия этого объекта. Поэтому можно сказать, что вкладываются они в оборону и охрану этого объекта довольно серьезно. И, вероятно, это единственная причина, почему он там еще находится", - заявил Плетенчук в эфире телемарафона.

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Он рассказал, что оккупанты активно поддерживают соответствующий уровень насыщенности ПВО временно оккупированного полуострова для того, чтобы прикрывать объекты, которые для них являются стратегически и идеологически важными. Плетенчук сказал:

"Это, конечно, так называемый Крымский мост, в первую очередь. Это военная инфраструктура, которая находится в Крыму, представленная в большом количестве объектов. Поэтому они (россияне - УНИАН) вынуждены поддерживать этот уровень, особенно учитывая то, что мы видели наглядные доказательства уничтожения различных средств ПВО в Крыму".

Он добавил, что плотность своей ПВО в Крыму враг поддерживает довольно высокий уровень. Плетенчук также обратил внимание, что на территории РФ больше пропущенных ударов со стороны ВСУ, чем на полуострове.

Почему его не уничтожают Крымский мост

Как писал УНИАН, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ, капитан 1 ранга в запасе Андрей Рыженко предположил, что незаконно построенный Россией Крымский мост ВС Украины не уничтожают, потому что это может навредить переговорам о перемирии. По его словам, мост давно стал для оккупантов важной логистической артерией и одновременно имеет большое идеологическое-стратегическое значение. Россияне его очень сильно укрепили системами ПВО и тому подобное.

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