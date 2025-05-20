На первичном рынке цены на квартиры в целом повысились на 14,8%.

В первом квартале 2025 года стоимость покупки жилья в Украине существенно выросла по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Больше всего на первичном рынке подорожали двухкомнатные квартиры. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, на первичном рынке (новостройки) цены на квартиры в целом повысились на 14,8%. В то время как на вторичном рынке (уже построенное жилье) - на 9,3%.

Отмечается, что больше всего на первичном рынке подорожали двухкомнатные квартиры - на 15,1%. При этом однокомнатные и трехкомнатные выросли в цене одинаково на 14,4%.

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Кроме того, на вторичном рынке цены также выросли, но немного меньше. Заметнее всего подорожали двухкомнатные квартиры - на 9,7%, трехкомнатные - на 9,4%, а однокомнатные - ровно на 9%.

Рынок жилья в Украине - последние новости

Экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита рассказывал, что сейчас наибольшая активность на рынке жилья наблюдается в западных и центральных регионах Украины, тогда как на востоке и юге динамика значительно слабее.

По его словам, Киев традиционно возглавляет рейтинг регионов с самой низкой стоимостью жилья. Так, в столице однокомнатная квартира в среднем может стоить 1200-1300 долларов за квадратный метр.

По данным Госстата, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составила 7 446 гривен в месяц. Таким образом с начала года цены выросли на 3,1%. Западные области нашей страны продолжают быть самыми дорогими регионами для аренды жилья.

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