Harry S. Truman сейчас находится в Средиземном море.

Авианосец ВМС США USS Harry S. Truman возвращается домой после насыщенной и затянувшейся миссии. Он участвовал в боевых операциях против поддерживаемых Ираном хуситов и потерял три самолёта в результате череды инцидентов.

Официальный представитель Министерства обороны США сообщил Business Insider, что авианосец покинул Красное море и сейчас находится в Средиземном море по пути домой. Пока неизвестно, когда именно он прибудет в свой порт приписки — Норфолк, штат Вирджиния.

Ранее объединённое командование НАТО в Неаполе сообщило, что Truman и его ударная группа участвуют в морских учениях в Средиземном море. Недавно было зафиксировало движение авианосца на север через Суэцкий канал.

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Что известно о миссии авианосца ВМС США

Truman прибыл на Ближний Восток в декабре и за последующие месяцы столкнулся с рядом инцидентов, включая потерю трёх истребителей F/A-18 Super Hornet, каждый из которых оценивается примерно в 60 миллионов долларов.

В конце декабря ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в ударную группу Truman, сбил F/A-18 над Красным морем. Американские военные назвали инцидент "очевидным случаем дружественного огня". Но подробностей об этом пока немного.

В середине февраля Truman столкнулся с крупным коммерческим судном в Средиземном море, недалеко от египетского города Порт-Саид. Авианосец получил повреждения и был направлен на американскую военно-морскую базу для ремонта. Этот инцидент привёл к увольнению капитана корабля.

Несколько месяцев спустя, в конце апреля, когда Truman снова находился в Красном море, F/A-18 и буксировщик упали за борт, когда самолёт буксировали в ангаре. Моряку пришлось выпрыгнуть из кабины непосредственно перед тем, как истребитель оказался в воде. Некоторые источники сообщают, что в этот момент корабль совершал уклоняющийся манёвр.

Чуть более недели спустя, в начале мая, F/A-18 заходил на посадку на палубу Truman, когда оборвался толстый кабель, предназначенный для захвата крюка самолёта и его резкой остановки. Истребитель скатился за борт. Оба лётчика благополучно катапультировались и были спасены вертолётом.

Truman стал одним из двух авианосцев ВМС США, принимавших участие в боевых операциях против повстанцев-хуситов в Йемене в рамках многонедельной кампании под названием "Грубый всадник" (Operation Rough Rider), которую администрация Трампа совсем недавно неожиданно приостановила.

Уход Truman из Красного моря означает, что теперь в этом регионе остаётся только один американский авианосец — USS Carl Vinson. Его авиакрыло включает истребители пятого поколения F-35C — стелс-самолёты, специально разработанные для операций с авианосцев.

Что известно об американских авианосцах

Ранее УНИАН сообщал, что Китай может потопить весь американский флот авианосцев за 20 минут. Хегсет заявил, что США "проигрывают Китаю в каждой военной игре", проводимой Пентагоном.

Кроме того, США ранее уже выводили авианосец с Ближнего Востока. Это касается Theodore Roosevelt. Этот шаг завершил короткий многонедельный период, в течение которого ВМС имели два авианосца, действовавших одновременно на Ближнем Востоке, что является редкой демонстрацией силы для американских военных.

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