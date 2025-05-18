Рассказываем, что сделать с луком, чтобы не было "стрелок".

Лук часто идет в "стрелку" даже у опытных огородников - то есть, вместо того, чтобы формировать луковицу, начинает цвести. Но с этой проблемой можно справиться. Есть несколько секретов в хранении, посадке и уходе за этим овощем, которые помогают избежать "стрелкования". Что делать, чтобы лук не пускал "стрелки" - рассказываем ниже.

Как предотвратить стрелкование лука

Чтобы лук не пошел в "стрелку", перед его посадкой и во время нее советуют придерживаться нескольких правил.

Лук-севок до посадки храните в теплом месте или прогрейте накануне

Дело в том, что лук, который зимовал при t ниже +10°С, с большей вероятностью решит пустить "стрелку" и зацвести. И наоборот: тот, который хранился при +20°С, будет формировать луковички.

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Если лук хранился у вас в холоде, не беда - можно перед посадкой подержать его сутки возле батареи или же несколько недель в теплом и темном месте.

Сажайте лук правильного размера

Если вы думаете, что чем крупнее севок, тем лучше, то это не так. Крупные луковицы более склонны к "стрелкованию". Слишком мелкие сажать также не стоит - большие головки из них не вырастут. Оптимальный размер луковиц - 15-20 мм.

Лук нужно сажать только в теплую почву

Высаживать луковички следует лишь только тогда, когда почва прогреется до +12-15°C. Если посадить очень рано, то холодный грунт спровоцирует цветение - лук решит, что наступила осень.

Когда лучше всего сажать, могут подсказать народные приметы: если зацвела черемуха, то почва уже достаточно прогрелась.

Не заливайте лук водой

Лук не любит избытка влаги - вместо урожая есть риск получить красивые цветы. Поначалу лук достаточно поливать раз в неделю, а когда будут закладываться головки, то полив лучше сократить до минимума.

Выбирайте правильный сорт лука

Есть сорта этого овоща, которые устойчивы к "стрелкованию" - если вы покупаете посадочный материал, то берите именно такой.

Если лук все-таки пошел в "стрелку", то "стрелки" придется выламывать - чем раньше, тем лучше. Кстати, ломать их нужно не там, где они трубчатые, а в том месте, где плотные, без пустот внутри, то есть, примерно 3-5 см над землей. Срывать "стрелки" следует в сухую погоду - чтобы луковички не загнили от попавшей на них влаги, а место слома нужно присыпать солью или золой - они подсушивают.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему желтеет чеснок - возможные причины и как спасти урожай.

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