Семга на мангале - восхитительное блюдо, которое захочет попробовать каждый. С дымком, пропеченная и сочная рыба точно вызовет у вас гастрономический восторг. Для того чтобы так и вышло, нужно правильно замариновать, а потом и приготовить рыбу. Как это сделать - читайте в материале.
Как приготовить семгу на мангале стейками
По такому рецепту можно готовить любую красную рыбу, не только семгу, но и лосось, и форель. Проще всего - купить целую тушку, нарезать ее кусками и пожарить на решетке.
Ингредиенты:
- тушка рыбы весом 1-1.5 кг;
- один лимон;
- чайная ложка сухого розмарина;
- четыре столовых ложки растительного масла;
- соль, перец горошком.
Вы можете приобрести свежую или замороженную тушку, которую необходимо будет разделать и промыть холодной водой. Если взяли в магазине уже готовые нарезанные куски рыбы, их достаточно будет только вымыть, а затем обтереть бумажными полотенцами.
Следующий шаг самый важный, если вы хотите, чтобы получилась действительно королевская семга на мангале - маринад. Именно маринад - это 50% успеха, если он будет неудачным, блюдо ничего не спасет.
Для приготовления маринада вам нужно в ступке измельчить перец горошком, хотя вы можете взять уже готовую смесь перцев, но предлагаемый нами вариант дает более яркий аромат. Выложить рыбу на доску, сверху посыпать розмарином, солью и перцем с двух сторон. Также уместно использовать прованские травы. В конце выдавить на рыбу половинку лимона с каждой стороны, то есть, на все стейки должен быть израсходован один фрукт.
Затем куски рыбы нужно со всех сторон полить маслом и слегка "помассировать" рыбу, чтобы сок и масло впитались. Это первый секрет, о котором знают не все - именно массаж помогает маринаду глубже проникнуть в волокна рыбы и после готовки гарантировать мягкость блюду.
Далее нужно сложить семгу в полиэтиленовый пакет и отложить в сторону, пока будете заниматься мангалом. Как только место для жарки будет готово, можно размещать каждый стейк семги на решетке. Здесь используйте вторую хитрость - обильно смажьте саму решетку подсолнечным маслом. Если так сделать, у вас получится восхитительная семга на мангале - стейки не прилипнут и прожарятся равномерно.
Готовить рыбу нужно, периодически переворачивая решетку, до тех пор, пока семга не покроется золотистой корочкой. Когда вам покажется, что она готова, можете сделать небольшой надрез - если течет прозрачная жидкость, значит, рыбу можно убирать. Главное - не передержать на мангале, иначе блюдо получится жестким и сухим. Можете также ориентироваться на время - в среднем, приготовление стейков после разжигания мангала не занимает больше 10-15 минут.
Как готовится семга на мангале в фольге
Красная рыба не "голыми" стейками, а в фольге - еще один вариант быстрого дачного обеда или ужина. Готовится примерно так же, как и в первом рецепте, но есть свои нюансы.
Ингредиенты:
- два стейка семги (примерно 400 граммов);
- один репчатый лук;
- одна столовая ложка лимонного сока;
- одна столовая ложка оливкового масла;
- пучок укропа;
- перец, соль.
Семга в фольге на мангале готовится так быстро, что вы можете сразу разжигать костер и готовить мангал, а в процессе заниматься рыбой. Стейки нужно промыть под проточной водой, обсушить полотенцами. В отдельной миске смешать нарезанный полукольцами лук, масло, сок лимона, измельченный укроп, соль и перец. Окунуть в эту смесь рыбу и массировать пальцами, чтобы маринад проник в волокна.
Затем выложить стейки на кусок фольги, полить оставшимся маринадом и быстро завернуть фольгу. Сразу выложить ее на решетку и жарить до готовности. Обычно на это уходит от 10 до 30 минут в зависимости от жара на мангале и размера самих стейков.