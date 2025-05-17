Всего две хитрости в процессе готовки - и вы приготовите кулинарный шедевр.

Семга на мангале - восхитительное блюдо, которое захочет попробовать каждый. С дымком, пропеченная и сочная рыба точно вызовет у вас гастрономический восторг. Для того чтобы так и вышло, нужно правильно замариновать, а потом и приготовить рыбу. Как это сделать - читайте в материале.

Как приготовить семгу на мангале стейками

По такому рецепту можно готовить любую красную рыбу, не только семгу, но и лосось, и форель. Проще всего - купить целую тушку, нарезать ее кусками и пожарить на решетке.

Ингредиенты:

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тушка рыбы весом 1-1.5 кг;

один лимон;

чайная ложка сухого розмарина;

четыре столовых ложки растительного масла;

соль, перец горошком.

Вы можете приобрести свежую или замороженную тушку, которую необходимо будет разделать и промыть холодной водой. Если взяли в магазине уже готовые нарезанные куски рыбы, их достаточно будет только вымыть, а затем обтереть бумажными полотенцами.

Следующий шаг самый важный, если вы хотите, чтобы получилась действительно королевская семга на мангале - маринад. Именно маринад - это 50% успеха, если он будет неудачным, блюдо ничего не спасет.

Для приготовления маринада вам нужно в ступке измельчить перец горошком, хотя вы можете взять уже готовую смесь перцев, но предлагаемый нами вариант дает более яркий аромат. Выложить рыбу на доску, сверху посыпать розмарином, солью и перцем с двух сторон. Также уместно использовать прованские травы. В конце выдавить на рыбу половинку лимона с каждой стороны, то есть, на все стейки должен быть израсходован один фрукт.

Затем куски рыбы нужно со всех сторон полить маслом и слегка "помассировать" рыбу, чтобы сок и масло впитались. Это первый секрет, о котором знают не все - именно массаж помогает маринаду глубже проникнуть в волокна рыбы и после готовки гарантировать мягкость блюду.

Далее нужно сложить семгу в полиэтиленовый пакет и отложить в сторону, пока будете заниматься мангалом. Как только место для жарки будет готово, можно размещать каждый стейк семги на решетке. Здесь используйте вторую хитрость - обильно смажьте саму решетку подсолнечным маслом. Если так сделать, у вас получится восхитительная семга на мангале - стейки не прилипнут и прожарятся равномерно.

Готовить рыбу нужно, периодически переворачивая решетку, до тех пор, пока семга не покроется золотистой корочкой. Когда вам покажется, что она готова, можете сделать небольшой надрез - если течет прозрачная жидкость, значит, рыбу можно убирать. Главное - не передержать на мангале, иначе блюдо получится жестким и сухим. Можете также ориентироваться на время - в среднем, приготовление стейков после разжигания мангала не занимает больше 10-15 минут.

Как готовится семга на мангале в фольге

Красная рыба не "голыми" стейками, а в фольге - еще один вариант быстрого дачного обеда или ужина. Готовится примерно так же, как и в первом рецепте, но есть свои нюансы.

Ингредиенты:

два стейка семги (примерно 400 граммов);

один репчатый лук;

одна столовая ложка лимонного сока;

одна столовая ложка оливкового масла;

пучок укропа;

перец, соль.

Семга в фольге на мангале готовится так быстро, что вы можете сразу разжигать костер и готовить мангал, а в процессе заниматься рыбой. Стейки нужно промыть под проточной водой, обсушить полотенцами. В отдельной миске смешать нарезанный полукольцами лук, масло, сок лимона, измельченный укроп, соль и перец. Окунуть в эту смесь рыбу и массировать пальцами, чтобы маринад проник в волокна.

Затем выложить стейки на кусок фольги, полить оставшимся маринадом и быстро завернуть фольгу. Сразу выложить ее на решетку и жарить до готовности. Обычно на это уходит от 10 до 30 минут в зависимости от жара на мангале и размера самих стейков.

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