Погода в последние дни мая будет очень нестабильной и разнообразной.

В конце мая в Украине возможны сильные дожди, а также летняя жара. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Начиная с 21 мая, температура в стране будет постепенно расти. В южных, центральных и восточных регионах воздух будет прогреваться до летних отметок. Однако с 23 числа в северных и западных областях возможно новое похолодание. Погода стабилизируется лишь в последние дни месяца.

С 21 по 23 мая температура воздуха будет от +5...+12 °С до +12...+17 °С в ночное время, а днем постепенно повысится от +17...+22 °С до +22...+27 °С.

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24 мая на западе Украины похолодает, а 25 мая холод распространится также и на северные регионы. Здесь ночью будет +4...+10 °С, днем +10...+17 °С.

Теплая погода ожидается на юге и востоке: ночью +11...+16 °С, днем +23...+28 °С.

С 26 мая и до конца месяца температурный фон ожидается около нормы, местами ниже нормы на 1-3 градуса. В целом, по данным синоптика, май 2025 года в Украине может стать самым холодным в 21 веке.

В то же время 29-31 мая существует вероятность, что в Украину придет жара из Центральной Азии. Из-за этого на юго-востоке местами температура может достигать днем летних +30 °С.

Что касается осадков, то их в конце мая может выпасть больше нормы. Самые сильные дожди ожидаются 23-24 мая в северных и западных регионах, а 25-26 числа - на востоке и в центральных областях. Местами дожди будут с грозами, градом и шквалистым усилением ветра.

О том, что в Украине ожидается потепление, говорят и в Укргидрометцентре. По прогнозу синоптиков, в первой половине текущей недели еще будут идти дожди и температура будет не очень высокой. В то же время во второй половине недели потеплеет до +20...+24, а дожди останутся только на западе страны.

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