Узнайте, какая сейчас в Германии минимальная зарплата после вычета налогов.

Германия приняла много украинских беженцев, которые после приезда в страну стараются закрепиться и найти работу. Средняя зарплата в Германии составляет около €4207 в месяц, что для наших сограждан является достойным уровнем.

Однако некоторые украинцы работают в низкоквалифицированных сферах, поскольку не знают язык или не могут подтвердить свой диплом. А многие женщины вынуждены работать неполный рабочий день, чтобы ухаживать за детьми. Возникает вопрос: какая минимальная зарплата в Германии и достаточно ли её для базовых потребностей?

Какая сейчас минимальная зарплата в Германии до и после налогов

Как сообщает cервис Statistisches Bundesamt, размер выплат в стране повышается несколько раз в год. С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Германии составляет €12.82 в час или примерно €2051-€2222 в месяц при 40 рабочих часах.

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Обратите внимание: сумма указана до вычета налогов. Она действует для всех сфер деятельности и всех регионах, а также распространяется на неполный рабочий день. В течение года её могут повысить.

Трудно сказать, какая минимальная зарплата в Германии после налогов - сумма зависит от налоговой ставки, системы страхования и федеративной земли, но примерное число составляет €1550 в месяц.

Есть также категории работников, которым разрешено выплачивать меньше минималки:

ученики и стажеры;

волонтеры;

молодежь до 18 лет без профессионального образования;

независимые подрядчики;

самозанятые и фрилансеры;

лица, которые были безработными 12 и более месяцев, могут получить меньше минималки в первые 6 месяцев работы.

В остальных случаях работодатели обязаны выплачивать минимум, иначе будут строго наказаны. Это касается даже иностранных граждан - украинским работникам тоже должны платить минимум €12.82 в час.

В каких профессиях выплачивается минимальная зарплата в Германии в 2025 году

Самые низкие денежные выплаты в ФРГ получают работники низкоквалифицированных сфер. Это сельское хозяйство, логистика, уборка помещений, строительство, электротехнические работы.

Сайт Gehalt разъясняет, что нередко минимальная зарплата в Германии в месяц может выплачиваться кассирам, работникам складов, посудомойщикам, пекарям, помощникам по уходу за пожилыми людьми.

Ранее мы рассказывали, что в этом году для украинцев действует временная защита в Германии. Беженцам, которые её оформят, будут выплачивать ежемесячные пособия.

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