Компания спрятала за осенним обновлением Windows 11 новую операционную систему, считают в XDA.

С осенним обновлением 24H2 операционная система Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12. Об этом сообщает издание XDA.

Специалисты считают, что Microsoft изменила свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции "Windows как сервис", фактически спрятав за крупным обновлением новую операционную систему.

Ранее Microsoft выпускала новые Windows системы каждые три года. Однако с появлением Windows 10 компания перешла к модели предоставления платных услуг, поэтому выпускать и продавать отдельную версию ОС нет смысла. В XDA отмечают, что обновление 24H2 фактически превратило Windows 11 в Windows 12, несмотря на то, что изменения могут не быть очевидными на первый взгляд.

Также журналисты XDA отметили, что Microsoft распространяет обновление бесплатно, но все равно получит прибыль – из-за того, что многим пользователям ОС придется обновлять свои компьютеры, чтобы получить доступ к ИИ-функциям Copilot+.

Microsoft выпустила обновление Windows 11 (2024), оно же 24H2, в начале октября этого года. Журналисты назвали его крупнейшим в истории этой операционной системы. Даже если не брать во внимания ИИ-функции, то и без них в этом обновлении есть много нового.

Цифры показывают, что в последние пару месяцев пользователи стали чаще переходить с Windows 10 на Windows 11. Актуальная операционная система захватила почти треть всего сегмента, а среди геймеров она и вовсе самая популярная.

Напомним, ранее в этом месяце Microsoft прекратила поддержку Windows 11 21H2 и 22H2. Еще более печальная новость ожидает в октябре всех, кто все еще сидит на Windows 10. Хоть поддержка "десятки" прекратится лишь следующей осенью, компания рекомендует уже сейчас перейти на свою актуальную ОС.

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