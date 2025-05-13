Очень важно устроиться на работу легально и знать, как это делается.

После начала полномасштабной войны множество наших сограждан подались в Европу в поисках убежища. Одним из желанных мест стала ФРГ. Чтоб обеспечить комфортный уровень жизни, многим потребовалась работа в Германии.

Официальный Берлин упростил правила касательно трудоустройства, а потому работа в Германии для украинцев с временной защитой стала менее проблематичной.

Ранее УНИАН рассказывал, какая средняя зарплата в Польше и кем там лучше пойти работать.

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Работа в Германии официально - важные нюансы

Переселенцам с временной защитой официально позволено работать, в отличие от тех, кто просто прибыл в страну, пользуясь безвизом.

В то же время, вам понадобится соответствующий документ, который подтверждает право на трудоустройство. Чтоб его получить, сходите в Отдел регистрации иностранных граждан.

Нелегальной работы стоит избегать, ведь за это можно получить штраф не только за само трудоустройство, но и за соцпомощь, которую будете получать в это время.

Кроме разрешения на работу, возможно, могут потребоваться медосмотр и подтверждение образования. Их, а также разрешение правоохранительных органов с приглашением от образовательного ведомства конкретного региона потребуют, если человек хочет работать с детьми. Например, воспиталем или в школе.

Теперь рассмотрим, на каком сайте искать работу в Германии для украинцев.

Где лучше всего искать работу в Германии

Самым лучшим вариантом будет искать ее с помощью Федерального агентства занятости. Можно прийти к ним на консультацию или оставить заявку на сайте.

Полная занятость будет отнимать около 5-8 часов в день, тогда как частичная - от 10 до 30 часов в неделю.

Если вам нужен более гибкий график, то стоит обратить внимание на посменную или удаленную работу. Важно помнить, что при официальном трудоустройстве происходит подписание соответствующего договора. Один экземпляр будет у работодателя, а другой - у вас. Если с вами не хотят подписывать договор или почасовая ставка до вычетов налогов составляет меньше 12 евро, возможно, вас пытаются втянуть в нелегальную деятельность.

Как указывается на Gehalt.de, самые большие зарплаты у врачей (около 80 тыс. евро в год) и менеджеров по работе с клиентами (около 75 тыс. евро в год). Однако эти профессии предполагают высокий уровень квалификации и ответственности.

В то же время есть множество более простых, хоть и менее оплачиваемых профессий. Можно пойти работать:

мясником (2,9 тыс. евро в месяц);

пекарем, кондитером (2,8 тыс. евро);

маляром (2,9 тыс. евро);

сантехником или специалистом по системам отопления и кондиционирования (3,6 тыс. евро);

фрезеровщиком, металлообработчиком, сварщиком (3,5 тыс. евро);

механиком (3,9 тыс. евро).

Поскольку это рабочие вакансии в Германии - без знания языка там вполне можно будет обойтись. Главное - понимать поставленные задачи.

Работа в Германии для семейных пар и пожилых людей

Для супружеских пар в ФРГ есть необычный вариант. Обычно его используют, когда хотят работать вместе или нуждаются в работе на неполный день. Как пишет Starke Jobs, пара занимает должность на полный день, но делит ее пополам. Они могут распределять задачи между собой и при этом у каждого будет своя зона ответственности. Это требует меньше коммуникации между партнерами. Также они могут делать все вместе.

В целом многие компании заинтересованы принимать пары, поскольку отношения в таком коллективе будут намного крепче.

В то же время работа в Германии для украинцев с детьми более сложный вопрос. Все зависит от возраста, ведь совсем маленьких детей нельзя оставлять самих дома. Единственный вариант - это отдавать их в специализированные учреждения, что тоже требует затрат.

При этом подростки могут не только надолго оставаться дома в одиночестве, но и сами способны пойти работать. Для них доступны вакансии няни, разносчика газет, репетиторство, уход за животными и не только.

Работа в Германии для женщин до 65 лет ищется не настолько сложно, как в Украине. Из-за демографической ситуации, компаниям не выгодно терять большое количество сотрудников по достижении ими конкретного возраста. Поэтому можно даже встретить вакансии, в которых прямо указывается, что ищут пенсионеров.

По данным Евростата, в странах ЕС постоянно растет количество пенсионеров, которые продолжают работать даже после достижения преклонного возраста.

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