Война не такая уж и далекая для США, как считает Трамп, пишет эксперт.

Для США имеет значение, как закончится война в Украине, ведь если она перерастет в больший конфликт в масштабах Европы, Соединенные Штаты невредимыми не останутся. Об этом пишет бывшая старший офицер разведки Андреа Кендалл-Тейлор в авторской статье на страницах The New York Times.

Эксперт проанализировала последний разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, который состоялся 19 мая, придя к выводу, что он не принес больше результатов, чем последние месяцы переговоров о завершении войны в Украине.

Кендалл-Тейлор напомнила, что Трамп считает войну в Украине прежде всего войной Европы, "а участие Америки считается либо благотворительным, либо чисто выгодным, а не обусловленным собственными интересами США".

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"Но война не так уж далека, как кажется Трампу, и то, как она завершится, имеет значение и для американцев. Долгосрочные цели Путина явно выходят за пределы Украины: он стремится к пересмотру миропорядка после холодной войны в Европе - цели, которой, по его мнению, возможно достичь путем восстановления российской мощи и способности Москвы влиять на глобальные события", - пишет Кендалл-Тейлор.

При этом, отмечает она, Путин верит, что может усилить влияние России только путем ослабления США. А если результат войны будет в пользу РФ, то останется уязвимой Европа - один из крупнейших торговых партнеров США, и это, добавляет она, может еще больше обострить глобальные вызовы, с которыми уже сталкивается Америка.

"Итак, перед администрацией Трампа стоит выбор: противостоять Кремлю сейчас в Украине или позже. Но чем дольше США будут ждать, тем выше будет цена", - пишет автор.

Путин действует все более дерзко

Она напомнила, что Кремль четко и неоднократно сигнализировал о намерении восстановить глобальную силу России, и что началом этого должна стать Европа. После Грузии в 2008 году было вторжение в 2014-м в Украину, тогда - отправка войск в Сирию, в 2022-м - полномасштабное вторжение в Украину. Каждый раз Путин действовал более дерзко.

Сейчас же, по мнению Кендалл-Тейлор, Москва готовит почву для будущего конфликта в Европе. В пользу этого свидетельствует то, что РФ значительно активизировала использование диверсий, миграционного оружия, заказных убийств, кибератак, цель которых - ослабить способность Европы противостоять России и убедить европейцев, что сопротивление Кремлю будет слишком сложным и затратным.

Между тем администрация Трампа постоянно дает понять, что хочет уменьшить участие США в обеспечении безопасности Европы. Пентагон пересматривает размещение своих войск по всему миру и рассматривает возможность сокращения своего присутствия в Восточной Европе, что может сделать страны на восточном фланге НАТО уязвимыми.

"Это время Путин, чья экономика уже работает в военном режиме, а оборонно-промышленный комплекс переведен на полную мощность, может считать закрывающимся окном возможностей", - пишет эксперт.

Путин знает, что Трамп у власти не надолго

Если же начнется конфликт за пределами Украины, Америке не удастся остаться в стороне, ведь экономики Европы и США тесно интегрированы, Европа является крупнейшим торговым партнером Штатов, и дестабилизация по другую сторону Атлантики больно ударит по ней.

"Мирное соглашение, которое оставит Украину уязвимой, а Россию - укрепленной, только увеличит количество глобальных вызовов, с которыми придется иметь дело Вашингтону. Россия уже поддерживает вооруженные группировки в регионе Сахель, Судане и Йемене, в частности хуситов, которые атаковали американские суда в Красном море и нарушили глобальные морские перевозки. Если соглашение по Украине, например, ограничит ее военный потенциал, это позволит России перебросить силы на усиление таких дестабилизирующих операций, почти наверняка нанеся ущерб интересам США", - предупредила Кендалл-Тейлор.

Она подчеркнула, что Трамп не останется у власти надолго, и Путин об этом знает. А после завершения его каденции Россия снова окажется в оппозиции к США.

"Это означает, что Москва будет пытаться использовать нынешний момент, чтобы получить такие преимущества, которые следующему американскому президенту будет трудно отменить - например, покорение Украины или подрыв доверия к способности НАТО защищать своих членов", - отметила эксперт.

Она добавила, что если администрация Трампа сейчас не инвестирует в сдерживание России, американцы заплатят большую цену впоследствии.

Вероятность войны в Европе

Как сообщал ранее УНИАН, журналисты The New York Times заметили, что Россия усиливает свое присутствие на границе с Финляндией. Отмечалось, что Москва там возводит палатки, укрытия для истребителей и склады. Деятельность России напоминает подготовку к передислокации значительных сил в случае завершения войны в Украине. Финские чиновники считают, что имеют примерно пять лет до того, как Россия нарастит военное присутствие до угрожающего уровня.

Также немецкий историк, профессор из Потсдамского университета Зенке Найтцель недавно сделал тревожный прогноз, что нынешнее лето будет последним мирным летом в Европе. Свои опасения он объяснил тем, что "ситуация в сфере безопасности в мире изменилась" из-за российского диктатора Владимира Путина, а также из-за политики президента США Дональда Трампа.

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