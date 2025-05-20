Трамп не только не получил от Путина четкого согласия на прекращение огня, но и отказался вводить новые санкции против России.

Дональд Трамп шокировал лидеров Европы, когда после вчерашнего разговора с Владимиром Путиным заявил, что не намерен вводить новые санкции против России. Об этом пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Так, после разговора с российским диктатором Трамп провел групповой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями Германии, Франции, Италии, Финляндии и Европейской комиссии. Как отмечает Axios, они надеялись услышать, что в разговоре с Трампом Путин согласился на прекращение огня, или, что США применят санкции за отказ это сделать.

Вместо этого Трамп заявил, что Путин в очередной раз просто на словах согласился на дальнейшие переговоры, в которых США не будут участвовать. При этом президент США выступил против идеи введения новых санкций на данный момент. Эту информацию для Axios подтвердили два источника, которые присутствовали во время разговора европейцев с Трампом, и третий источник, знакомый с этим разговором.

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"Трамп создал впечатление, что он приближается к полному отходу от этого вопроса (новых санкций - УНИАН). Некоторые лидеры, участвовавшие в разговоре, выглядели "удивленными" или "шокированными", - пишет издание со ссылкой на слова своих информаторов.

Когда Трамп сообщил европейским лидерам, что Путин просто согласился начать обсуждение условий прекращения огня, на линии на несколько секунд воцарилась удивленная тишина, рассказывает источник.

По словам источников, европейские лидеры прямо спросили Трампа о возможности санкций США против России, но тот сказал, что не считает это хорошей идеей, и подчеркнул, что, по его мнению, Путин хочет сделки.

По словам источника, президент США заверил европейцев, что Путин пообещал представить "мирный меморандум" со своими условиями о прекращении огня и прекращении войны. При этом Трамп отметил, что он попросил Путина представить "что-то, с чем люди могут согласиться", а не предложение, которое будет немедленно отклонено.

Хотя Трамп выразил убеждение, что Россия и Украина могут вести двусторонние прямые переговоры без каких-либо посредников, потому что лучше понимают все детали конфликта, европейцы с этим не согласились. По словам источников, премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что нужен "судья", а канцлер Германии Фридрих Мерц предложил провести встречу с участием всех присутствующих сторон.

Во время телефонного разговора президент Финляндии Александер Стубб спросил Трампа, какие будут следующие шаги. "Я не знаю. Кто-то должен выйти и сказать, идут ли переговоры хорошо или плохо, а потом мы решим, что делать", - сказал на это Трамп.

Переговоры Трампа с Путиным: последние новости

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтону не стоило вмешиваться в российско-украинскую войну. Во время пресс-конференции в Белом доме по итогам разговора с Путиным он заявил, что эта война является проблемой Европы.

Министр обороны Германии Борис Писториус тем временем отметил, что постоянные российские удары по Украине говорят об истинных намерениях Путина красноречивее, чем его заверения в готовности к мирным переговорам.

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