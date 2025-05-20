С такой армией и современным опытом ведения боевых действий РФ может начать войну с НАТО, не исключает Попович.

За полгода россияне при условии паузы войны в Украине могут нарастить свою армию почти до миллиона личного состава и с такой армией, имея современный опыт ведения боевых действий, начать войну с НАТО. О возможности такого варианта сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Киев24.

Попович не исключает, что в случае прекращения боевых действий в Украине Россия может начать вторжение в одну из стран НАТО после достаточно короткой подготовки. Под угрозой нападения РФ ряд стран, отметил он.

"Война может начаться. Потому что россияне рассчитывают на то, что США отмежуются, а у них большие военные мощности, на которых базируется безопасность стран-членов НАТО. А политика Трампа свидетельствует о том, что США сейчас хотели бы сосредоточиться на собственных проблемах. И есть сомнения, что они (США) впишутся за своих союзников по альянсу. На это РФ рассчитывает", - пояснил Попович.

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По его словам, если представить, что война в Украине получила паузу достаточно длительную, то Россия сможет сделать в очень короткие сроки для себя преимущество перед нападением на другую какую-то страну. То есть РФ не прекратит свою милитаризацию и не прекратит рекрутинг личного состава в ряды Вооруженных сил. Попович объяснил:

"Сейчас это 30-40 тыс человек в месяц (рекрутируют). Если РФ просто сохранит этот формат, то полгода такой паузы дадут уже порядка 180 тысяч - 240 тысяч военнослужащих, которых можно обучить, сформировать из них подразделения, перебросить на нужные направления. А сейчас только в Украине у них есть 640 тыс. личного состава, которые имеют опыт боевых действий. Вот, в течение полугода они могут нарастить свою армию почти до миллиона личного состава. И эта армия будет иметь и боевой опыт, которого нет у стран Европы, и современные боевые технологии, которых нет у стран Европы, и современные методики ведения боевых действий, которых также нет у стран Европы. Вот преимущество".

Возможность нападения РФ на НАТО

Как сообщал УНИАН, в январе министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз заявил, что сохраняется вероятность того, что Россия попытается атаковать страны НАТО в 2029-2030 годах. Политик обосновал это ростом вооруженных сил РФ. По его информации, РФ в частности в 2024 году производила больше вооружений и боеприпасов, чем все страны Евросоюза вместе взятые. По его убеждению, именно поэтому особенно важно обеспечить обороноспособность НАТО.

Финское издание Iltalehti Journal писало, что Россия отрабатывает нападение на Финляндию и другие страны на восточном фланге НАТО. Издание ссылалось на источники в Альянсе. По оценкам источников, Россия будет пытаться выйти на границы Туркуского договора 1743 года.

Журналисты напомнили, что в прошлом российский диктатор Владимир Путин описывал свой идеал России как Российскую империю 17-го века. И источники говорят, что это следует воспринимать буквально.

В своей пропагандистской речи 19 декабря Путин заявил, что РФ имеет "достаточно сил и средств, чтобы вернуть все свои исторические территории". Под угрозой нападения РФ кроме Финляндии есть Эстония, Латвия и Литва, а также Польша.

Комментируя возможные переговоры между Украиной и Россией об окончании войны президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских союзников тоже присоединиться к обсуждению и предупредил, что может произойти с НАТО, если РФ не остановить или если США выйдут из альянса. Он предупредил о перспективе более масштабного российского вторжения в другие регионы Европы уже этим летом, ссылаясь на разведывательные данные о военных учениях армии РФ в Беларуси.

Также Зеленский отметил, что если США выйдут из НАТО, то это будет ослаблением альянса. По его словам, без угрозы со стороны США Россия начнет оккупировать части Европы, особенно бывшие республики Советского Союза. Президент подчеркнул, что европейские члены НАТО не имеют такой военной силы, чтобы защитить себя без США.

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