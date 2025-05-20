Ученые полагают, что внезапное наводнение, возможно, вызванное муссоном или ураганом, могло спровоцировать потоп, который запер огромное стадо животных, направлявшихся на север на лето.

Древнее русло реки в Канаде было названо "Рекой смерти" после того, как на этом месте было найдено более десяти тысяч костей динозавров. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Отмечается, что черепа, бедра, ребра и бедренные кости часто находят на месте раскопок на склоне холма в Альберте, и исследования показывают, что все они датируются одним моментом 72 миллиона лет назад. Считается, что более 10 000 динозавров погибли за один день из-за непогоды, которая, вероятно, затопила популярный маршрут миграции.

Каждая кость, найденная на этом месте, принадлежит виду под названием пахиринозавр, более мелкому и древнему родственнику трицератопса, у которого есть характерный шейный воротник своего родственника, но большая костная масса на носу вместо рога.

Видео дня

Пахиринозавр достигал 6 метров в длину и мог весить более двух тонн во взрослом состоянии, но образцы, найденные в Реке Смерти, принадлежат к разным возрастам, включая детенышей.

Профессор Эмили Бэмфорт, палеонтолог и куратор Музея динозавров Филипа Дж. Карри в Альберте, рассказала журналу Science Focus:

"Здесь сохранилось более 10 000 особей. Это одно из самых плотных костных отложений в Северной Америке - мы говорим о 100-300 костях на квадратный метр, и это место тянется вглубь холма по крайней мере на квадратный километр. Это чрезвычайно плотное костное отложение, которое очень, очень большое - и это делает его чрезвычайно значимым".

Она добавила, что окаменелые останки стада динозавров раскрыли трагическую историю.

"Мы знаем, что они все погибли одновременно в результате какого-то катастрофического события, и мы знаем, что то, что их убило, уничтожило почти всех членов стада без разбора - больших, маленьких, старых и молодых", - сказала Бамфорт.

Ученые полагают, что внезапное наводнение, возможно, вызванное муссоном или ураганом, могло спровоцировать потоп, который запер огромное стадо животных, направлявшихся на север на лето. Крупные, тяжелые животные были плохо подготовлены, чтобы пережить такой быстрый ливень.

"Мы считаем, что это было стадо во время сезонной миграции, которое запуталось в каком-то катастрофическом событии, которое фактически уничтожило если не все стадо, то большую его часть. Эти животные не могут двигаться очень быстро из-за своей огромной численности, и они очень тяжелые - и совсем не очень хорошо плавают", - сказала Бамфорт.

Важно, что камни на месте также запечатлели свидетельства бурной воды, что указывает на силу и разрушительность потопа.

Теории гибели динозавров

Широко распространено мнение о том, что видовое разнообразие динозавров достигло пика около 75 миллионов лет назад, а затем постепенно сокращалось еще до столкновения с астероидом-убийцей 66 миллионов лет назад. Однако новое исследование ученых из Университетского колледжа Лондона опровергает эту теорию, утверждая, что до удара астероида динозавры не вымирали, а наоборот - переживали свой расцвет и потенциально имели большее разнообразие видов, чем подтверждают окаменелости.

Вас также могут заинтересовать новости: