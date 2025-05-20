В Бельгии заявили о готовности отправить свои войска в Украину

Министр обороны Бельгии отметил, что отправка миротворцев в Украину необходима для стабилизации ситуации после активной фазы боевых действий.

Бельгия готова направить свои войска в Украину сразу после достижения перемирия в рамках инициатив "Коалиции желающих". Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен во время общения с журналистами.

"Мы готовы в составе "Коалиции желающих" вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской территории сразу после заключения перемирия", - сказал он перед началом заседания министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе.

Министр обороны Бельгии уточнил, что речь идет о потенциальном мирном развертывании. По его словам, оно будет направлено на стабилизацию ситуации после активной фазы боевых действий между Украиной и Россией.

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Франкен не уточнил, о каких именно форматах военного присутствия в Украине идет речь.

Отправка миротворцев в Украину - важные новости

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на данный момент Европа далека от разговоров о размещении миротворческих войск в Украине. Он отметил, что все усилия в настоящее время сосредоточены на обеспечении безусловного прекращения огня.

Кроме того, глава посольства Польши в Украине Петр Лукасевич объяснил, почему Варшава не готова отправлять своих миротворцев в Украину. По словам польского дипломата, сейчас идея об отправке миротворцев в Украину "зависла в воздухе".

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