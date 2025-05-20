Путин заявил в разговоре с Трампом, что в ночь на 7 мая Украина якобы "выпустила по РФ 524 беспилотника и ракеты Storm Shadow".

Во время вчерашнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин пожаловался на то, что Украина якобы атаковала РФ беспилотниками и ракетами в преддверии военного парада, который прошел 9 мая. Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, пишут росСМИ.

Отмечается, что Путин заявил Трампу о том, что в ночь на 7 мая были "предотвращены угрозы совершения терактов" в районе Кремля и Красной площади. По словам Ушакова, российский диктатор в разговоре с президентом США также сказал, что "запугать приехавших на военный парад 9 мая лидеров пытались те, кто чествует нацистов".

Кроме того, Ушаков рассказал, что Путин говорил Трампу о том, что Украина в ночь на 7 мая якобы "выпустила по РФ 524 беспилотника и ракеты Storm Shadow".

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Помощник главы Кремля сообщил журналистам, что Трамп разговоре с Путиным якобы заявил, что в США ему не верят, но он "глубоко впечатлен тем, какой ценой для россиян была завоевана победа в Великой Отечественной войне".

Разговор Трампа с Путиным - важные новости

Напомним, что 19 мая президент США Дональд Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. Глава Вашингтона после разговора заявил, что Украина и РФ "немедленно" начнут переговоры.

Помощник российского правителя Федор Ушаков во время брифинга рассказал, что беседа Трампа и Путина якобы была "откровенной и конструктивной, прошла во взаимоуважительном ключе". Он сказал, что "никто из них не хотел класть первым трубку".

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