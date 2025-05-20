Украинцам стоит ожидать девальвации гривни летом.

Национальный банк Украины сдерживает курс валют, чтобы за счет крепкой гривни снизить инфляцию. Во второй половине года следует ожидать дальнейшей девальвации украинской национальной валюты.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН напомнил, что, по предварительным прогнозам, на середину года официальный курс доллара должен быть около 43 гривень.

"В мае и дальше инфляция еще замедлится из-за сезонного фактора. Это позволит регулятору в течение лета постепенно девальвировать гривню, чтобы увеличить доходы госбюджета за счет таможенных и налоговых поступлений в валюте и при этом не слишком повысить инфляцию", - отметил экономист.

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При этом глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский считает, что во второй половине 2025 года гривня упадет до 42,5-43 гривень. В то же время он не исключает, что девальвация ускорится в конце лета.

Таким образом через 100 дней курс доллара в Украине может находиться на уровне 43 гривень.

Аналитики инвестиционной компании Dragon Capital считают, что девальвация гривни будет происходить медленнее, чем ожидалось. По их мнению, на конец текущего года курс доллара в Украине может достигнуть отметки в 44 гривни.

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