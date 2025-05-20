Национальный банк Украины сдерживает курс валют, чтобы за счет крепкой гривни снизить инфляцию. Во второй половине года следует ожидать дальнейшей девальвации украинской национальной валюты.
Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН напомнил, что, по предварительным прогнозам, на середину года официальный курс доллара должен быть около 43 гривень.
"В мае и дальше инфляция еще замедлится из-за сезонного фактора. Это позволит регулятору в течение лета постепенно девальвировать гривню, чтобы увеличить доходы госбюджета за счет таможенных и налоговых поступлений в валюте и при этом не слишком повысить инфляцию", - отметил экономист.
При этом глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский считает, что во второй половине 2025 года гривня упадет до 42,5-43 гривень. В то же время он не исключает, что девальвация ускорится в конце лета.
Таким образом через 100 дней курс доллара в Украине может находиться на уровне 43 гривень.
Курс доллара в Украине - прогноз до конца 2025 года
Аналитики инвестиционной компании Dragon Capital считают, что девальвация гривни будет происходить медленнее, чем ожидалось. По их мнению, на конец текущего года курс доллара в Украине может достигнуть отметки в 44 гривни.