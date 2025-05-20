За годы полномасштабной войны Украина нарастила объем оборонного производства с 1 млрд долларов до 35 млрд долларов, сообщил министр обороны.

Украина и заинтересованные партнеры прилагают усилия для развития способности производить более одного миллиона снарядов ежегодно. Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook, об этом он сказал во время видеообращения к министрам обороны стран Европейского Союза, которые принимают участие в заседании Совета ЕС с участием Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Каи Каллас.

"Основная тема - новая оборонная инициатива Европейского Союза SAFE (Security Action for Europe) общим объемом 150 млрд евро. Она открывает для Украины возможность полноценной интеграции в европейское оборонно-промышленное пространство", - отметил Умеров.

По словам министра, украинское оружие - это оружие Европы. В частности, за последние три года Украина нарастила объем оборонного производства с 1 млрд долларов в 2022 году до 35 млрд долларов (31 млрд евро) в 2025.

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"Это результат совместных усилий и огромного внутреннего потенциала", - добавил Умеров.

По его убеждению, поддержка украинской оборонной промышленности - это вклад в коллективную безопасность всего континента, потому что SAFE создает механизмы для закупок в критически важных направлениях.

"Призвал партнеров сделать приоритетом закупки в украинской оборонной промышленности", - подчеркнул Умеров.

В частности, речь идет о двух направлениях. Во-первых, это производство БПЛА:

"Мы готовы к масштабным совместным производствам и поставкам - как для нужд фронта, так и в будущем для европейских армий".

Второе направление - производство боеприпасов калибра 155 мм.

"В 2022 году Украина не производила этот калибр. Сегодня мы совместно с партнерами развиваем способность производить более 1 миллиона снарядов ежегодно. Это реальный вклад в усиление общеевропейской устойчивости", - подчеркнул Умеров.

Также, по словам министра, Украина открыта к сотрудничеству в других критических направлениях: артиллерийские системы, ПВО, средства РЭБ.

Оружие для ВСУ

Как сообщал УНИАН, в апреле Кая Каллас заявила, что страны-члены ЕС обеспечивают более 50% от общей потребности Украины в боеприпасах. Каллас, ссылаясь на слова президента Украины Владимира Зеленского, отмечала, что общая потребность Украины оценивается в 2 миллиона снарядов.

В начале мая Зеленский заявил, что в этом году Украина может получить еще 1,8 млн снарядов в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов. Он отмечал, что инициатива Чехии работает блестяще. Более того, президент Чехии Петр Павел, находясь в Украине, заявил, что благодаря чешской инициативе соотношение по снарядам между Украиной и Россией на фронте уменьшилось до 1:2.

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