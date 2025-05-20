Он уже прошел боевую подготовку.

Судья кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво сообщил, что вступил в ВСУ. Он опубликовал видео в своих соцсетях, в котором рассказал, что долго принимал это решение.

"Я исчез из обычной жизни на несколько дней. Без связи, без камер, без привычного мира. Пошел туда, где не спрашивают, кто ты в гражданской жизни. Я больше не могу сидеть дома. Сделал то, на что решался с 2022 года. Я увидел другую сторону медали - титановую. И понял, что вернулся со всем другим. Но я стану часть армии. Частью Украины", - сказал Хименес-Браво.

Также он показался в военной форме и добавил кадры, на которых видно, как он проходит боевую подготовку.

Видео дня

"Украинская армия – это уже не просто оборона. Это технологии, холодная выдержка и сила, которую невозможно представить до того, как увидишь своими глазами. Я пока не могу сказать всего. Но знаю точно: после увиденного и сделанного я уже не буду прежним", - добавил Эктор.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво уехал за границу и рассказал для чего.

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