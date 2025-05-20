Одним из наиболее известных самолетов с названием "Су" является истребитель Су-27.

Многие люди, которые читают об истребителях или следят за новостями о войне в Украине, вероятнее всего, встречали названия нескольких советских или российских самолетов. Часто встречаются названия "МиГ" и "Ту", но есть и еще одно - "Су". В SlashGear объяснили, что оно означает.

Отмечается, что существует огромное количество самолетов с названием "Су", среди которых Су-22, Су-25, Су-27, Су-30, Су-57 и другие. Все они отличаются между собой и имеют уникальные особенности.

В издании рассказали, что "Су" является сокращением от фамилии авиаконструктора Павла Сухого, который в 1939 году основал Опытно-конструкторское бюро Сухого. Это предприятие занимается разработкой авиационной техники.

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Одним из наиболее известных истребителей предприятия является Су-27, отметили в издании. Он был разработан в середине 1980-х годов.

Журналисты напомнили, что Су-27 продолжает эксплуатироваться некоторыми странами мира. Некоторые модификации этого истребителя способны развивать скорость свыше 2 Махов (около 2450 км/ч).

Самым современным самолетом ОКБ имени П. О. Сухого является Су-57, который в России считают аналогом стелс-истребителей F-22 Raptor и F-35 Lightning II, подчеркнули в издании. По данным армии США, Су-57 в перспективе заменит Су-27.

Также ОКБ имени П. О. Сухого разрабатывает легкий тактический самолет Су-75, производство которого запланировано на 2026 год.

Как расшифровывается аббревиатура советского истребителя "МиГ"

Ранее в SlashGear рассказали, в чем заключается секрет аббревиатуры советского истребителя "МиГ". У СССР и, впоследствии, у России богатая история создания "грозных" истребителей, таких как МиГ-15, МиГ-21, Су-27 и МиГ-2.

На самом деле, названия МиГ, Сухой и Ильюшин - все еще активно действующие компании, которые обычно первыми вспоминаются при обсуждении российских военных самолетов.

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