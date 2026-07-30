Сколько памяти реально нужно смартфону в 2026 году: меньше, чем вы думаете

Сегодня производители предлагают смартфоны с объемом памяти вплоть до 1 ТБ, но далеко не каждый способен заполнить даже четверть этого пространства.

Покупая новый смартфон, многие в первую очередь обращают внимание на камеру, экран и функции ИИ, а объем встроенной памяти нередко выбирают самый дешевый. Хотя именно от него зависит, насколько комфортно будет пользоваться устройством в ближайшие пару лет.

Журналисты ZDNet разобрались, какой объем памяти стоит выбрать в 2026 году, чтобы не переплачивать за ненужные гигабайты и при этом не столкнуться с постоянной нехваткой свободного места.

64 ГБ – только для самых нетребовательных

Большинство производителей уже несколько лет не выпускают модели с 64 ГБ, и сегодня такой объем встречается лишь у самых доступных устройств, например Motorola Moto G Play.

Видео дня

Такого объема хватит только тем, кто использует телефон сугубо для звонков, переписки, банковских приложений и не делает много фотографий или видео. Однако для базового набора приложений этого уже недостаточно.

128 ГБ – минимальный комфортный объем

Большинство современных смартфонов стартуют с 128 ГБ памяти в качестве базового объема. Хотя это может показаться мелочью, для многих, возможно, даже большинства, такого запаса вполне достаточно.

128 ГБ хватит для хранения нескольких тысяч фотографий, десятков видео и сотни повседневных приложений. Если пользоваться облачными сервисами и время от времени удалять ненужные файлы, нехватка памяти может не возникнуть даже спустя несколько лет.

Автор ZDNet приводит собственный пример: его Google Pixel 9 Pro с 128 ГБ памяти почти заполнен за 2 года использования – занято 113 ГБ. Однако в этот объем входят более 300 установленных приложений (многие из которых не используются), а также 12 ГБ фото и видео, которые уже сохранены в облачном хранилище, но пока не удалены с устройства.

256 ГБ – золотая середина

Такого объема хватит для хранения большого количества фотографий и видео, установки сотен приложений, включая прожорливые игры, а также регулярных обновлений системы. Именно 256 ГБ специалисты называют лучшим балансом между ценой и практичностью.

Такой объем особенно подойдет тем, кто хочет пользоваться телефоном без ограничений, не беспокоясь о нехватке памяти, а также владельцам, которые планируют использовать одно устройство четыре года и дольше, не полагаясь на облачные сервисы.

512 ГБ – для профессиональных задач

Покупать смартфон с 512 ГБ имеет смысл только при наличии конкретной задачи, например, для видеомонтажа, игр или для тех, кто просто не доверяет облачным хранилищам.

Фактически смартфон превращается в портативный накопитель: на нем можно хранить десятки тысяч фото, огромную музыкальную библиотеку, многолетний архив рабочих документов или часы видеозаписей.

1 ТБ – нужен лишь единицам

Версии с 1 ТБ (1024 ГБ) памяти доступны только у самых дорогих моделей Samsung, Apple и Google. Такой объем оправдан лишь для тех, кто регулярно снимает многочасовые ролики в 4K, принципиально не использует облачные сервисы или планирует пользоваться одним смартфоном много лет подряд.

В остальных случаях переплата практически не имеет смысла.

Что еще важно учитывать

При покупке смартфона стоит помнить, что часть встроенной памяти всегда занята системой. Обычно Android или iOS, предустановленные приложения и встроенные функции искусственного интеллекта занимают 20–30 ГБ, поэтому доступного пространства будет меньше, чем указано в характеристиках.

Кроме того, со временем размер операционной системы увеличивается после обновлений, поэтому тем, кто пользуется одним смартфоном четыре-пять лет, стоит всегда оставлять небольшой запас.

Не стоит забывать и о кэше приложений. Мессенджеры вроде WhatsApp и Telegram активно накапливают временные файлы и за несколько месяцев активного использования их кэш может разрастись до 15-20 ГБ. Если памяти начинает не хватать, достаточно очистить кэш этих приложений.

Многие Android-юзеры даже не подозревают, что их смартфон фактически имеет скрытый "срок годности". Речь не о физическом износе девайса, а о моменте, когда производитель перестает выпускать для него обновления безопасности.

Эксперты называли популярные смартфоны, которые входят в последний год поддержки. В скором времени эти модели перестанут получать исправления уязвимостей, а популярные приложения могут потерять совместимость со старой версией Android или iOS.

Вас также могут заинтересовать новости: