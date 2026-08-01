Мы зря винили быструю зарядку: вот что на самом деле портит батарею смартфона

Эксперты доказали, что эта технология практически не влияет на износ батареи, тогда как настоящую угрозу представляют другие привычки пользователей.

Многие пользователи уверены, что именно быстрая зарядка быстрее всего изнашивает аккумулятор смартфона. Однако эксперты HowToGeek утверждают, что эта технология практически не влияет на износ аккумулятора, тогда как настоящую угрозу представляют совсем другие привычки пользователей.

Современные смартфоны используют интеллектуальную систему управления зарядкой. Например, если устройство поддерживает мощность 60 Вт, это не означает, что аккумулятор получает ее постоянно. Максимальная мощность используется только при низком уровне заряда, а после достижения 70–80% скорость постепенно снижается.

То есть, когда аккумулятор уже почти заполнен, смартфон заряжается уже на минимальной мощности. Такой подход позволяет уменьшить нагрев, который считается главным фактором старения литий-ионных аккумуляторов. Вот что на самом деле сокращает жизнь смартфонной батареи:

Видео дня

Разряжать телефон до 0%

Одна из самых распространенных ошибок – регулярно пользоваться телефоном до полного отключения. Хотя современные устройства не позволяют батарее разрядиться "в ноль" физически, глубокие циклы разрядки все равно создают дополнительную нагрузку.

Кроме того, батарее телефона требуется больше энергии и времени, чтобы восстановиться после глубокого разряда. Это сопровождается повышенным нагревом, а также быстрее расходует ресурс зарядных циклов.

Постоянно держать аккумулятор на 100%

Обратная ситуация тоже не приносит пользы. Если смартфон постоянно подключен к зарядке, уровень заряда может колебаться между 99% и 100%, что создает дополнительные мини-циклы зарядки и увеличивает нагрузку на аккумулятор.

Литий-ионные батарейки лучше переносят работу в диапазоне примерно от 20 до 80%, поэтому многие современные телефоны оснащены функцией защиты батареи и адаптивной зарядки, которая помогает продлить срок ее службы.

Перегрев смартфона

Главный враг любой литий-ионной батареи – высокая температура. Причем перегрев может возникнуть не только во время зарядки, но и в самых обычных ситуациях.

Эксперты советуют не оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами, в салоне автомобиля летом, а также избегать длительных игровых сессий или продолжительной работы навигации, если устройство уже заметно нагрелось. Толстые защитные чехлы также могут ухудшать охлаждение.

Ранее пользователь решил проверить, можно ли отсрочить замену батареи, если заряжать ее максимум до 80%. Мужчина целый год пользовался своим Android-девайсом с включенным лимитом зарядки.

УНИАН рассказывал, что делать, если iPhone внезапно перестал отображать состояние батареи.

Вас также могут заинтересовать новости: