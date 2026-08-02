Эксперты назвали простые способы ускорить домашний Wi-Fi без доплат

Медленная загрузка игр или фильмов далеко не всегда означает, что пришло время менять тариф на более быстрый.

Если видео постоянно буферизуется, онлайн-игры лагают, а загрузка файлов занимает слишком много времени – проблема чаще всего вовсе не в тарифе интернет-провайдера. Нередко узким местом становится домашний роутер, и несколько простых изменений в его настройках способны заметно повысить скорость соединения, пишет Engadget.

Эксперты советуют в первую очередь проверить размещение роутера. Лучше всего установить его в центре квартиры, подальше от микроволновых печей и другой электроники, которая может создавать помехи. Если модель оснащена внешними антеннами, их рекомендуется направить в разные стороны для более равномерного покрытия.

Еще один важный момент – выбор диапазона Wi-Fi. Многие современные роутеры одновременно работают на частотах 2,4 и 5 ГГц. Если устройство подключено к сети 2,4 ГГц, скорость может быть заметно ниже. Диапазон 5 ГГц обеспечивает более высокую пропускную способность и полезен для загрузки крупных файлов, игр и потокового видео.

Видео дня

Отдельного внимания заслуживает технология Smart Queue Management (SQM). Она помогает бороться с так называемым "распуханием буферов" (bufferbloat) – ситуацией, когда роутер перегружается очередью пакетов данных. Обычно это происходит, если несколько устройств одновременно скачивают большие файлы или смотрят видео в высоком разрешении.

В результате растет задержка, появляются лаги в онлайн-играх и замедляется работа интернета. Если роутер поддерживает SQM, эту функцию необходимо включить.

Войдите в веб-интерфейс роутера или откройте фирменное приложение, если оно установлено на телефоне. В зависимости от производителя необходимая функция может называться по-разному, однако чаще всего она находится в разделе Quality of Service (QoS) или меню с похожим названием.

Как сделать домашний интернет быстрее

Также специалисты советуют регулярно перезагружать роутер. Для этого достаточно отключить его от розетки на 30 секунд, а затем снова включить. Эта процедура очищает оперативную память и устраняет мелкие сбои.

Не менее важно следить за обновлениями прошивки. Производители регулярно выпускают новые версии программного обеспечения, которые исправляют ошибки, повышают стабильность работы и закрывают уязвимости безопасности.

Если ни один из перечисленных способов не помог, можно выполнить полный сброс роутера до заводских настроек. Это позволит устранить возможные системные сбои, однако после сброса придется заново настроить имя сети, пароль и другие параметры подключения.

Если же роутеру уже несколько лет и он поддерживает устаревшие стандарты Wi-Fi, полностью решить проблему может только его замена. Новые модели обеспечивают более высокие скорости, меньшую задержку и лучше справляются с одновременной работой большого количества устройств.

Ранее эксперты назвали место в квартире, где нельзя устанавливать Wi-Fi-роутер.

Большинство пользователей вспоминают о существовании роутера только тогда, когда интернет начинает тормозить. Тем не менее специалисты советуют проводить эту 30-секундную процедуру хотя бы раз в месяц.

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