YouTube разрешил пользователям отключить шортсы: как это сделать

Если вы устали бесконечно листать короткие видео, YouTube предложил простое решение. В мобильном приложении появилась настройка лимита просмотра, которая позволяет фактически отключить раздел Shorts, пишет The Verge.
Речь идет о функции "Управление временем" и ограничении на просмотр шортсов, изначально предназначенном для родительского контроля. Теперь пользователи могут установить дневной лимит вплоть до нуля минут – и это полностью убирает короткие видео из ленты.
Ранее минимальный лимит составлял 15 минут, однако теперь ограничение сделали более гибким, чтобы помочь бороться с бесконечным "скроллингом".
Как отключить Shorts в YouTube
- откройте приложение YouTube на телефоне.
- нажмите на иконку профиля.
- перейдите в "Настройки".
- выберите раздел "Управление временем → "Дневные ограничения".
- включите опцию "Ограничения для Shorts" в самом низу списка.
- установите значение "0 минут".
Полностью избавиться от Shorts все же не получится. Короткие видео по-прежнему будут появляться в ленте подписок, и при желании их можно открыть вручную. Тем не менее бесконечная прокрутка исчезает: при попытке перейти к следующему ролику приложение просто уведомит о том, что установленный лимит достигнут.
