YouTube разрешил пользователям отключить шортсы: как это сделать

Ранее опция была доступно только в режиме родительского контроля.

Если вы устали бесконечно листать короткие видео, YouTube предложил простое решение. В мобильном приложении появилась настройка лимита просмотра, которая позволяет фактически отключить раздел Shorts, пишет The Verge.

Речь идет о функции "Управление временем" и ограничении на просмотр шортсов, изначально предназначенном для родительского контроля. Теперь пользователи могут установить дневной лимит вплоть до нуля минут – и это полностью убирает короткие видео из ленты.

Ранее минимальный лимит составлял 15 минут, однако теперь ограничение сделали более гибким, чтобы помочь бороться с бесконечным "скроллингом".

Как отключить Shorts в YouTube

откройте приложение YouTube на телефоне.

нажмите на иконку профиля.

перейдите в "Настройки".

выберите раздел "Управление временем → "Дневные ограничения".

включите опцию "Ограничения для Shorts" в самом низу списка.

установите значение "0 минут".

Полностью избавиться от Shorts все же не получится. Короткие видео по-прежнему будут появляться в ленте подписок, и при желании их можно открыть вручную. Тем не менее бесконечная прокрутка исчезает: при попытке перейти к следующему ролику приложение просто уведомит о том, что установленный лимит достигнут.

Ранее на YouTube появился ИИ-⁠дубляж с под­держкой украинского языка. Чтобы поменять язык аудио, нужно нажать на шестеренку в плеере и выбрать пункт "Звуковая дорожка".

УНИАН рассказывал, что на YouTube обнаружили загадочное видео длиной 140 лет – у него уже почти 5 млн просмотров. Видео не имеет звука, картинки и даже названия, а сам канал, вероятно, связан с Северной Кореей.

