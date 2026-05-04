Новый баг YouTube 'съедает' 100% мощности процессора: как это исправить

Пользователи YouTube по всему миру столкнулись с серьезным техническим багом, поедающий гигабайты оперативной памяти и загружающий процессор на 100%. Как пишет Tom's Hardware, проблема затрагивает практически все современные браузеры, включая Firefox, Brave, Microsoft Edge и Chrome.

После многочисленных жалоб пользователей разных браузеров сторонние разработчики выяснили, что причина скрывается в интерфейсе YouTube. Речь идет о панели кнопок под видео (лайк, дизлайк, "поделиться" и пр.), которая динамически подстраивается под ширину экрана.

Механизм работы выглядит следующим образом: когда кнопки не помещаются в строку, система скрывает часть элементов, чтобы освободить место. Когда "лишняя" кнопка исчезает, YouTube получает команду вернуть ее обратно, так как свободного места стало достаточно. После чего цикл может продолжаться бесконечно вплоть до полного зависания системы.

Такое поведение, судя по скриншотам в сети, может потреблять более 7 ГБ ОЗУ при одновременной максимальной загрузке процессорных ядер. При этом в некоторых случаях система почти полностью перестает реагировать.

Официального решения у проблемы пока нет, но энтузиасты уже нашли временное решение. С помощью блокировщиков контента (например, uBlock Origin) можно скрыть блок кнопок целиком, добавив фильтр [www.youtube.com](https://www.youtube.com)###menu.

Напомним, накануне YouTube сделал режим картинка-в-картинке бесплатным для всех пользователей. В последние годы эта функция была доступна только с Premium-подпиской. Также видеохостинг разрешил отключить шортсы.

УНИАН рассказывал, стоит ли принимать или отклонять cookies на сайтах. Этот баннер стал привычной частью интернета, но многие до сих пор не понимают, что именно стоит за этим выбором и как он влияет на конфиденциальность.

