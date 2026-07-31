Купил и забыл: 4 Android-флагмана, которые не устареют и после 2030 года

В список вошли как подешевевшие флагманы прошлых лет, так и новые модели с одной из самых длительных программных поддержек на рынке.

Срок программной поддержки стал одним из главных критериев при выборе смартфона, ведь от него зависит, как долго устройство будет получать новые версии Android и обновления безопасности. Если смартфон перестает обновляться слишком рано, он лишается новых функций и становится более уязвимым для новых вирусов и взломов.

Эксперты SlashGear назвали четыре популярных Android-флагмана, которые будут поддерживать до 2030 года и дольше.

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Samsung Galaxy S24

В январе 2024 года с выходом флагманской линейки Galaxy S24 корпорация увеличила срок программной поддержки своих устройств до семи лет . Ранее этот период составлял 4 года обновлений ОС Android и 5 лет патчей безопасности.

Это означает, что вся линейка Galaxy S24 будет получать новые версии ОС как минимум до 2031 года, тогда как модели Galaxy S23 получат One UI 9.0 (Android 17) в качестве последнего крупного обновления уже этим летом.

Google Pixel 8

Именно Google первой задала новый стандарт программной поддержки смартфонов, когда объявила, что Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут получать обновления в течение семи лет с момента релиза вместо стандартных пяти.

Поскольку Pixel 8 вышли в 2023 году, они будут получать обновления Android и патчи безопасности до 2030 года. То же правило распространяется на более новые модели линейки Pixel.

Nothing Phone 3 и Motorola Signature

Бренды Nothing и Motorola пока могут предложить лишь по одной модели с долгосрочной программной поддержкой. У Nothing это Phone (3) – флагманский смартфон, выпущенный в 2025 году, получит пять крупных обновлений Android и семь лет патчей безопасности.

Примечательно, что более новые Nothing Phone (4a) и Phone (4b) уступают ему по сроку поддержки. Они получат лишь три обновления Android и шесть лет патчей безопасности, поэтому до 2030 года по части новых версий ОС не дотянут.

У Motorola единственной моделью с подтвержденной долгосрочной поддержкой стал выпущенный в январе 2026-го премиальный суперфлагман, для которого производитель пообещал 7 лет обновлений Android и патчей безопасности. Таким образом, девайс не устареет и после 2033 года.

Ранее в этом месяце Xiaomi прекратила поддержку семи смартфонов, включая популярные модели Xiaomi 12 и Redmi 10. Компания рекомендует задуматься о переходе на более современные модели, особенно если на устройстве хранятся банковские данные или другая конфиденциальная информация.

Владелец трехлетнего Samsung Galaxy S23 рассказал, как снова сделал смартфон быстрым за 10 минут.

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