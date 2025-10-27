Такая цена может стать прорывом для отрасли, сделав роботов доступными не только для компаний, но и для людей.

На прошлой неделе китайский стартап Noetix Robotics представил компактного человекоподобного робота Bumi ростом всего 94 см и весом 12 кг, который уже вызвал настоящий фурор в Китае, пишет HumanoidsDaily.

Цена робота на платформе JD.com составляет 9 998 юаней (около $1400), что делает его стоимость сопоставимой с флагманским смартфоном. По данным компании, за первые дни после старта предзаказов поступило 523 заявки на Bumi.

Такая цена может стать прорывом для отрасли, сделав гуманоидных роботов доступными не только для компаний, но и для людей, считают аналитики. Для сравнения, предыдущие китайские модели, вроде Unitree R1, стоили почти 6 000 долларов.

Что касается Bumi, то он способен выполнять простые задачи, танцевать, помогать в быту или обучении. В основе конструкции – система балансирования и управления движением, разработанная Noetix.

Кроме того, Bumi предназначен для обучения моделей ИИ – его открытый интерфейс программирования позволяет студентам и энтузиастам писать собственные сценарии и обучать робота новым действиям.

Ранее сообщалось, что Tesla откладывает массовый выпуск роботов Optimus из-за проблем с конструкцией. Запустить продажи таких помощников Маск планирует в 2026-2027 году за ~20 000 долларов (около 820 000 грн).

Меж тем в Китае изобрели первого робота, способного выносить ребенка вместо женщины. Технология искусственной матки, по словам основателя компании, уже прошла успешные испытания на животных.

