Ранее планировалось, что Tesla начнет продавать робота клиентам за пределами компании к концу 2025 года.

Согласно новым данным, планам Илона Маска по массовому производству человекоподобного робота Optimus не суждено сбыться, во всяком случае в ближайшее время.

По данным издания The Information, Tesla временно приостановила массовое производство гуманоида Optimus из-за проблем с конструкцией. Источники, знакомые с ходом проекта, подтвердили, что инженеры не могут добиться необходимой гибкости и сходства с человеческими руками.

Отмечается, что на складах Tesla уже скопились десятки корпусов Optimus без рук и предплечий, и пока неизвестно, когда их сборка будет завершена. Маск подтвердил наличие проблемы, однако не уточнил, когда производство возобновится.

Видео дня

Первые трудности с конструкцией были выявлены еще прошлым летом, что привело к значительному сокращению первоначального производственного плана – с 5000 до 2000 единиц Optimus к концу 2025 года. Инженеры тогда выразили сомнения в достижимости первоначального плана, да и сам Маск признавал, что создание кистей, обладающих человеческой подвижностью, остается самым сложным этапом проекта.

Меж тем в Китае уже началось массовое производство гуманоидных роботов. До конца года обещают выпустить около 1000 таких Андроидов – пока что они будут помогать на складах, а в потенциале могут стать универсальным помощником для дома.

Tesla Optimus был представлен летом 2021 года как универсальный двуногий робот. В то время андроиды не могли даже самостоятельно передвигаться, но теперь научились ходить и носить предметы, проделывать простые операции по сборке таких же роботов, как они – и даже освоили приемы кунг-фу. И все это без участия человека.

Optimus позиционируется как робот общего назначения, то есть способный выполнять любую человеческую работу. Речь идет о покупках в супермаркетах, выгуле собак и других действиях. Его стоимость оценивается в ~20 000 долларов (около 820 000 грн).

Вас также могут заинтересовать новости: