Необычный эксперимент с кошками и собаками дал забавный результат

Собаки ведут себя, как человеческие дети, а вот кошкам, похоже, знакома концепция торговли.

Разница в отношении кошек и собак к своим хозяевам давно стала предметом для шуток. Группа ученых из Университета Лоранда Этвеша (Венгрия) решила детально изучить, способны ли эти животные на проявление альтруизма по отношению к человеку. Результаты эксперимента они опубликовали в журнале Animal Behaviour.

В качестве "контрольной группы" в рамках эксперимента ученые использовали маленьких детей (16-24 месяца), которые находятся на раннем этапе развития социальности, что делает их социальное поведение близким к поведению домашних животных.

В рамках эксперимента была смоделирована следующая ситуация: сперва в присутствии кошки, собаки или ребенка экспериментатор прятал некий посторонний предмет, после чего в комнату входил хозяин или родитель и активно демонстрировал безуспешные поиски предмета, но не обращался напрямую за помощью к испытуемым.

В ходе эксперимента и дети, и собаки, и кошки в целом вели себя очень похоже и явно осознавали происходящее: примерно одинаковое количество времени наблюдали за хозяином/родителем и смотрели на место, где спрятан предмет. Однако при этом дети и собаки часто проявляли инициативу, приближаясь к месту, где спрятана пропажа, и даже взаимодействуя с ней, явно помогая человеку с поисками. Некоторые испытуемые брали предмет и передавали его хозяину/родителю.

А вот кошки, все как одна, повели себя иначе. Они хоть и наблюдали с большим интересом за растерянными метаниями хозяина, даже не пытались помочь ему в поисках. Однак на второй фазе эксперимента подтвердилась гипотеза о том, что это не из-за непонимания ситуации. Просто кошкам было плевать.

На втором этапе исследования вместо постороннего предмета экспериментатор прятал в недосягаемом для собак, кошек и детей месте их любимое лакомство или игрушку. И когда в комнату входил хозяин или родитель, уже не только собаки и дети подходили к тайнику и указывали на него, но даже кошки.

По мнению ученых, все три типа испытуемых однозначно понимали, что просходит. Но, если собаки и дети проявляли альтруизм, помогая человеку/родителю даже без собственной выгоды, то кошки шли на сотрудничество исключительно из корыстных интересов.

Вместе с тем ученные напоминают, что кошки и собаки были одомашнены и впоследствии проходили искусственный отбор для выполнения разных задач. Если собаки использовались как непосредственные помощники человека в охоте и по хозяйству, то кошки всегда жили при человеке достаточно автономно, не помогая в его повседневных делах.

