Почти не отличить от человека: представлен новый робот-гуманоид с поддержкой ChatGPT

Робот Melody получил передовую технологию моторики.

Компаниия Realbotix разработала человекоподобного робота-компаньона Melody, который отличается широким функционалом и адаптивностью. Его планируют подробно представить на выставке электроники CES 2025, сообщает Interesting Engineering.

В издании поделились, что Melody является наиболее продвинутым роботом компании. Он получил передовую технологию моторики, которая обеспечивает отличную плавность движений.

Отмечается, что серводвигатели серии P, разработанные Dynamixel, могут обеспечить плавные, более текучие и человекоподобные движения. Помимо этого робота можно легко собрать и разобрать, благодаря чему его можно упаковать даже в чемодан.

Realbotix также применила запатентованную "технологию кожи", которая совершенствовалась на протяжении более двух десятилетий, чтобы выглядеть и ощущаться как настоящая, добавили в издании.

Еще одной особенностью Melody является улучшенная система отслеживания взгляда и распознавания объектов. В этом заслуга усовершенствованных микрокамер, которые встроены в "глаза" робота, подчеркнули в издании.

Помимо этого открытый исходный код робота позволяет интегрировать его с фирменным программным обеспечением Realbotix AI или сторонними, такими как ChatGPT от OpenAI. Melody будет совместима с тысячами платформ искусственного интеллекта, заявили в компании.

"Melody была создана для того, чтобы иметь роботов, с которыми легко путешествовать, и которые можно модифицировать для различных форм личного взаимодействия", - сказал генеральный директор Realbotix Эндрю Кигель.

В издании подчеркнули, что стоимость Melody составит около 150 тысяч долларов после запуска в производство.

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