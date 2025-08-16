Технология искусственной матки, по словам основателя компании, уже прошла успешные испытания на животных.

Китайская компания Kaiwa Technology представила прототип первого в мире гуманоидного робота, предназначенного для вынашивания плода в течение десяти месяцев беременности и рождения ребенка. Об этом сообщает издание Interesting Engineering.

Основа проекта – модуль искусственной матки, наполненный амниотической жидкостью. В ней эмбрион развивается и получает питательные вещества через шланг, имитируя естественную беременность.

Доктор Чжан, генеральный директор и основатель стартапа, утверждает, что разработка прошла успешные испытания на животных, а сам робот появится на рынке в 2026 году по цене около 100 тысяч юаней (примерно 500 000 грн). Технология предназначена для молодых людей, которые хотят иметь детей, но стремятся избежать биологической беременности, а также для одиноких людей.

Проект вызвал бурную реакцию в китайских соцсетях. Запрос "Первый в мире робот для беременности" стал лидером поисковых рейтингов Weibo. Мнения разделились: критики называют технологию "жестокой" и "противоречащей человеческой этике", а сторонники видят в ней способ избавить женщин от физических тягот беременности.

С учетом того, что к 2020 году уровень бесплодия в Китае достиг 18%, а суррогатное материнство в стране запрещено, спрос на такую технологию может быть очень высоким, пишет Interesting Engineering. Многие пользователи в сети выразили надежду, что она поможет им осуществить мечту о собственном ребенке.

Ранее в Китае в университет впервые поступил робот-гуманоид, что тоже вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Ожидается, что после окончания программы он, как и остальные студенты, напишет диссертацию.

Напомним, Илон Маск обещал 10 000 человекоподобных роботов Optimus уже до конца 2025 года. Согласно задумке, они призваны заменить большую часть рутинной человеческой работы. В будущем в мире будет столько же роботов, сколько и людей, считает изобретатель. Создатель ChatGPT Сэм Альтман тоже верит, что уже через 5-10 лет гуманоиды будут свободно ходить по улицам и управлять автомобилями.

