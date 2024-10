При этом в некоторых играх прирост по сравнению с младшей моделью составил всего 2%.

До официального анонса линейки AMD Ryzen 9000X3D осталось совсем немного, но в сети уже появилась утечка из закрытой презентации тестов процессоров.

Журналист издания HardwareLUXX побывал на презентации MSI, где были представлены тесты 8-и и 16-ядерных чипов Ryzen 9000X3D.

Также была показана разница с предыдущим поколением AMD Ryzen 7 7800X3D и AMD Ryzen 9 7950X3D.

В бенчмарках новая 16-ядерная модель оказалась на 28% быстрее, чем предшественник Восьмиядерник же стал на 16% производительнее за AMD Ryzen 7 7800X3D.

Также были протестированы игры, среди проектов: Far Cry 6, Shadow of The Tomb Raider и Black Myth Wukong. Все тесты проводились в разрешении 1080p в связке с видеокартой Nvidia GeForce RTX 4090.

Самый большой прирост производительности оказался в Far Cry 6, там он составил 11% у 16-ядерного и 13% у 8-ядерного. Меньше всего разница ощущается в Black Myth: Wukong, там прирост составил всего 2% для обеих моделей.

Кроме того, были проведены сравнения с моделями без технологии 3D V-Cache: Ryzen 7 9700X и Ryzen 9 9950X. В синтетике разница между чипами оказалась минимальной: до 1.6% прироста. В режиме тестирования Single Core уже вышедшие процессоры оказались даже быстрее, хоть и на 0.2%, что в районе погрешности.

Напомним, что Intel официально представила новую линейку процессоров 15-го поколения. Модели отличаются пониженым энергопотреблением, а по производительности флагманский чип в некоторых играх обходит Ryzen 9950X.

