О таком предложении президент США заявил перед переговорами с Китаем.

Президент США Дональд Трамп предложил снизить пошлины для Китая до 80% перед торговыми переговорами в Швейцарии, которые запланированы на 11 мая. Об этом сообщает Axios.

"80% пошлина на Китай кажется правильной! До Скотта Б.", - отметил Трамп в социальной сети Truth Social, имея в виду министра финансов Скотта Бессента, который возглавляет переговоры с Китаем.

В то же время в министерстве торговли страны опубликовали заявление, в котором осудили "злоупотребления" США в отношении пошлин.

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По информации Associated Press, китайский экспорт в США упал на 21% в апреле, однако общий объем экспорта вырос, ведь страна нашла других покупателей для своих товаров.

В свою очередь китайские аккаунты в соцсетях, которые тесно связаны с государственными СМИ, высказали предположение, что Китай готов к переговорам, однако они не обязательно будут означать уступки.

США и Китай - последние новости

Напомним, ранее в Китае заявили, что готовы к переговорам с США по пошлинам. В частности в министерстве торговли страны подчеркнули, что американские чиновники не раз заявляли о готовности говорить с Пекином о пошлинах и призвали чиновников в Вашингтоне проявить "искренность" в отношении Китая.

В то же время Китай придумал, как обойти огромные пошлины Трампа с помощью Индии. Известно, что экспортные товары из Индии облагаются налогом в размере 10%, поэтому китайским компаниям гораздо выгоднее обращаться к индийским экспортерам.

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