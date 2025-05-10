Источники СМИ говорят, что это будет важнейшей декларацией, которая изменит баланс сил на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп может признать государственность Палестины во время своего визита в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Jerusalem Post, ссылаясь на дипломатический источник в странах Персидского залива, который дал комментарий The Media Line.

"Президент Дональд Трамп обнародует декларацию о Государстве Палестина и его признании Америкой, а также о создании палестинского государства без присутствия ХАМАСа", - подчеркнул собеседник издания.

Также источник подчеркнул:

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"Если будет сделано заявление об американском признании Государства Палестина, это будет важнейшей декларацией, которая изменит баланс сил на Ближнем Востоке, и больше стран присоединятся к Авраамовым соглашениям".

Собеседник добавил, что экономические соглашения тоже будут присутствовать, однако многие из них уже были объявлены, поэтому "мы можем стать свидетелями того, что страны Персидского залива будут освобождены от пошлин".

В то же время бывший дипломат из стран Персидского залива Ахмед аль-Ибрагим отметил в интервью The Media Line:

"Я не ожидаю, что речь пойдет о Палестине. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II не были приглашены. Это две ближайшие к Палестине страны, и для них было бы важно присутствовать на любом подобном мероприятии".

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Израиль готовится расширить военную операцию в секторе Газа. По словам журналистов, расширение военной операции Израиля произойдет в момент, когда Нетаньяху сталкивается с давлением внутри страны и за рубежом.

В то же время в Reuters писали, что Израиль не исключает возможность атаки на ядерные объекты Ирана. Известно, что в последние месяцы Израиль предложил администрации Трампа несколько вариантов атаки на иранские объекты, в том числе некоторые из них - в конце весны и летом, однако президент США пока не поддерживает такое решение.

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