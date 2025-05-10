В ближайшие дни еще будет довольно холодно и периодически будет идти дождь.

В ближайшие дни холодная погода с периодическими дождями в Киеве продлится, а ощутимое потепление придет не раньше, чем через 10 дней. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшие дни холод никуда не денется", - огорчила она.

Мороза, по ее словам, не ожидается, но и существенных сдвигов в сторону ощутимого потепления в ближайшее время не прогнозируется.

Видео дня

"Холодная или прохладная погода продлится еще до конца следующей недели. Да еще и с периодическими дождями!" - предупредила эксперт по погоде.

По ее данным, температура воздуха будет повышаться при прояснениях, а майское солнце, пусть и кратковременное, сможет быстро нагревать окружающую среду.

"Но те же прояснения могут быть опасными ночью", - предупреждает синоптик. Она пояснила, что во время прояснений воздух будет охлаждаться, вероятно, вплоть до заморозков на почве.

"По предварительным прогнозам, реальное потепление ожидается с 20-го мая", - сообщила Наталья Диденко.

Погода в Киеве - прогноз Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре также говорят, что холодная погода в Киеве еще продлится и продлится - как минимум до середины мая.

В ближайшие дни на Киевщине и в столице прогнозируется щедрая на дожди погода с температурой до +12°...+13°.

Вас также могут заинтересовать новости: