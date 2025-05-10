У Путина и Трампа есть общие интересы. Именно это может их "сблизить".

Возможно, не сложно представить, что уже через год на Красной площади, на парад войдут подразделения морской пехоты США. В центре трибуны над мавзолеем Ленина кремлевский диктатор Владимир Путин и почетный гость из США — президент США Дональд Трамп.

Мечта о сближении США и России никогда не уходит далеко из мыслей Трампа, считает внештатный научный сотрудник Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас. В материале для Foreign Policy он подчеркнул, что американский лидер неоднократно называл российского лидера "гением", "умным" и "проницательным". Эти дружеские слова находят отклик в Москве.

Эксперт считает, что привязанность Трампа к Путину может объясняться восхищением авторитарным стилем российского лидера. "Путин — по крайней мере, в глазах некоторых — "сделал Россию снова великой", взяв в 1999 году распадающуюся, травмированную, маргинализированную страну, захватив все рычаги власти и превратив её в серьёзную силу в мировой политике", - отметил Лукас.

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Трампа также может привлекать то, как в России политическая власть и богатство считаются взаимозаменяемыми. Люди, управляющие Россией, особенно семья Путина, становятся чрезвычайно богатыми. Самые богатые — как минимум — освобождены от юридических ограничений и надзора. Некоторые из них фактически управляют страной, говорится в материале.

Но притяжение также исходит из личной выгоды, добавляет Лукас. Общее раздражение — это НАТО. Трамп не скрывает, что считает присутствие американских войск в Европе "устаревшим и дорогостоящим". Ведь Европа, якобы богата, поэтому может самостоятельно платить за свою оборону.

Американский президент также явно пренебрежительно относится к статье 5 Устава НАТО о коллективной обороне, которая может втянуть США в ядерный конфликт с Россией. Тем более, что Путин тоже не любит НАТО. И именно присутствие США даёт смелость странам, которые он особенно не любит — Польше и странам Балтии — проводить, по мнению диктатора, конфронтационную политику. Россия предпочла бы видеть на своих границах нейтральные буферные государства.

При этом, Трампу в таком случае не обязательно выходить из НАТО. Ему достаточно дать Альянсу "увянуть". "Он может прекратить помощь Украине и остановить отправку американских войск, усиливающих присутствие НАТО в Польше и странах Балтии. Он может просто не назначить нового Верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе после того, как генерал армии США Кристофер Каволи уйдёт в отставку этим летом", - считает эксперт.

Трамп также может "свернуть ядерный зонтик", просто заявив, что США будут применять ядерное оружие только в случае нападения на свою территорию.

В этом случае единственными ядерными державами в Европе останутся Великобритания и Франция. Однако ядерное сдерживание Лондона зависит от сотрудничества с Вашингтоном в обслуживании ракет Trident. Если Великобритания попытается возглавить Европу после ухода США, Трамп может надавить на неё, нанеся серьёзный ущерб её ядерным, обычным и разведывательным возможностям.

Если Трамп действительно захочет сделать Путину одолжение, он также может дать понять, что существуют ограничения на использование передового оружия, уже проданного США европейским союзникам. Без американских истребителей F-35, дальнобойных систем (HIMARS и JASSM), а также тяжёлой транспортировки, высокотехнологичной разведки и других так называемых "поддерживающих систем" страны Европы не смогут эффективно сдерживать российскую агрессию.

Это оставит их открытыми для российской подрывной деятельности, саботажа и вмешательства.

Вмешательство США в европейскую политику

Эксперт также отметил, что не стоит забывать богатую историю вмешательства США в европейскую политику. Во времена холодной войны они использовали деньги и разведку для того, чтобы срывать планы коммунистических партий и мирных движений, поддерживаемых СССР, в таких странах, как Франция, Германия и Италия.

Это может повториться — но уже с новыми целями: "пробуждённой" идентичностью и ограничениями свободы слова со стороны правительств.

С поддержкой США и России такие политические силы, как немецкая партия AfD (Альтернатива для Германии) и так далее, легко могут преобразить европейскую политику, добиться успеха, а то и победы на выборах. Это разрушит политическую сплочённость Европы и её способность устанавливать правила — что устроит и Вашингтон, и Москву, считает Лукас.

США и Россия могут попытаться разрушить регуляторную монополию ЕС, предлагая отдельным странам свои сделки. Такого рода шаг был предпринят недавно в Варшаве, когда министр энергетики США Крис Райт призвал региональный бизнес-форум присоединиться к "Команде энергетической свободы". По его словам, политика ЕС в области нулевых выбросов не только навязывается директивами, но и обедняет затронутых ею людей. Намного лучше, утверждал он, использовать американскую ядерную энергию и сжиженный природный газ.

США и Россия

Американские энергетические компании процветали в России до введения санкций из-за войны в Украине. Американские нефтяные гиганты и сервисные компании могли бы быстро возобновить бизнес.

Компании, выпускающие товары массового потребления, тоже быстро вернутся на российский рынок: McDonald’s, Coca-Cola и Procter & Gamble хорошо зарабатывали, обслуживая 140 миллионов российских потребителей. С благословения Путина покупка американских товаров могла бы стать проявлением лояльности, а не предательства, считает эксперт.

Путин тоже может вести дела с Трампом. Легко представить приглашение построить Trump Tower в Москве — возможно, на земле, подаренной лично Путиным — "как символ новой эры". Империя недвижимости Трампа уже в прошлом выигрывала от российских инвестиций — и может выиграть снова.

"Самое главное — все предыдущие попытки сближения США и России с 1990-х годов закончились провалом, нанеся урон союзникам США прежде, чем наступило отрезвление. Нет никаких оснований полагать, что версия Трампа и Путина будет иной. В конечном итоге национальные интересы России противоречат интересам США", - подытожил Лукас.

В конце концов, именно загадочная личность Трампа определит его будущие отношения с Путиным. Полномасштабный "роман" с кремлёвским лидером маловероятен. Но для бывших союзников США в Европе даже сама возможность этого — уже повод для тревоги.

Другие новости об отношении Трампа к России и Путину

Ранее УНИАН сообщал, что Белый дом рассматривает Путина, как серьезное препятствие для достижения мира в Украине. Высокопоставленные европейские чиновники ведут переговоры с администрацией Дональда Трампа о заключительном варианте ультиматума о 30-дневном прекращении огня в Украине. В случае отказа Путина соглашение предусматривает введение новых санкций.

Однако немного ранее издание The Hill писало, что Трамп дал Путину понять, что у него развязаны руки в войне с Украиной. Несмотря на очевидную неуступчивость Путина, Трамп не предпринял никаких практических шагов, чтобы принудить Россию к переговорам.

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