Intel Core 15-го поколения: цены, тесты и характеристики новых процессоров / фото Intel

Американский чипмейкер Intel анонсировал десктопные процессоры 15-го поколения Arrow Lake, которые будут носить уже новые названия. Вместе привычных нам 14900 и т.д. будут Intel Core Ultra 200S.

Одним из ключевых улучшений новой линейки стала повышенная энергоэффективность. В сравнении с предыдущими моделями, процессоры Core Ultra 200S потребляют до 58% меньше энергии при выполнении разных задач. Кроме того, новые процессоры стали холоднее. 

Название и стоимость процессоров Intel Core Ultra 200S

  • Core Ultra 9 285K — 24 ядра (8P+16E), 24 потока, частота до 5,7 ГГц, TDP 125 Вт, 589 долларов (~24 000 грн).

  • Core Ultra 7 265K — 20 ядер (8P+12E), 20 потоков, до 5,5 ГГц, TDP 125 Вт, 394 доллара (~16 200 грн). 
  • Core Ultra 7 265KF — 20 ядер (8P+12E), 20 потоков, до 5,5 ГГц, TDP 125 Вт, 379 долларов (~15 500 грн). 
  • Core Ultra 5 245K — 14 ядер (6P+8E), 14 потоков, до 5,2 ГГц, TDP 125 Вт, 309 долларов (~12 700 грн). 
  • Core Ultra 5 245KF — 14 ядер (6P+8E), 14 потоков, до 5,2 ГГц, TDP 125 Вт, 294 доллара (~12 100 грн). 

Пока что в новой линейке было представлено пять моделей. Процессоры состоят из производительных ядер Lion Cove и эффективных Skymont. На борту до 36 МБ кэша L3. Заявляется о повышении IPC (Instructions Per Clock) на 9%. Для ядер Skymont – на 32%. Они предлагают 4 МБ L2 и вдвое увеличенную пропускную способность кэша. 

А еще все новинки получили нейронный модуль (NPU) с производительностью 13 TOPS. Он пригодится для выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом.

Согласно тестам Intel, флагманский чип Core Ultra 9 285K в некоторых играх опережает AMD Ryzen 9 9950X, а в некоторых, напротив, уступает. Купить новые процессоры можно будет с 24 октября. Для их работы нужна материнская плата с сокетом LGA-1851.

Фото Intel Core Ultra 200S 10 октября 2024
Фото Intel Core Ultra 200S 10 октября 2024
Фото Intel Core Ultra 200S 10 октября 2024
Фото Intel Core Ultra 200S 10 октября 2024
Фото Intel Core Ultra 200S 10 октября 2024

AMD выпустила свои актуальные чипсеты Ryzen 9000 еще в августе. Общий прирост производительности в сравнении с Ryzen 7000 составляет от 11 до 22%, и все это при меньшем энергопотреблении и ценнике.

Ранее специалисты назвали пять лучших процессоров для недорогих игровых ПК. Все они предлагают отличную производительность сегодня и большой потенциал для модернизации в будущем.

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