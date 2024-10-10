Цены у новинок как у прошлого поколения. Продажи начнутся 24 октября.

Американский чипмейкер Intel анонсировал десктопные процессоры 15-го поколения Arrow Lake, которые будут носить уже новые названия. Вместе привычных нам 14900 и т.д. будут Intel Core Ultra 200S.

Одним из ключевых улучшений новой линейки стала повышенная энергоэффективность. В сравнении с предыдущими моделями, процессоры Core Ultra 200S потребляют до 58% меньше энергии при выполнении разных задач. Кроме того, новые процессоры стали холоднее.

Название и стоимость процессоров Intel Core Ultra 200S

Core Ultra 9 285K — 24 ядра (8P+16E), 24 потока, частота до 5,7 ГГц, TDP 125 Вт, 589 долларов (~24 000 грн).

Core Ultra 7 265K — 20 ядер (8P+12E), 20 потоков, до 5,5 ГГц, TDP 125 Вт, 394 доллара (~16 200 грн).

Core Ultra 7 265KF — 20 ядер (8P+12E), 20 потоков, до 5,5 ГГц, TDP 125 Вт, 379 долларов (~15 500 грн).

Core Ultra 5 245K — 14 ядер (6P+8E), 14 потоков, до 5,2 ГГц, TDP 125 Вт, 309 долларов (~12 700 грн).

Core Ultra 5 245KF — 14 ядер (6P+8E), 14 потоков, до 5,2 ГГц, TDP 125 Вт, 294 доллара (~12 100 грн).

Пока что в новой линейке было представлено пять моделей. Процессоры состоят из производительных ядер Lion Cove и эффективных Skymont. На борту до 36 МБ кэша L3. Заявляется о повышении IPC (Instructions Per Clock) на 9%. Для ядер Skymont – на 32%. Они предлагают 4 МБ L2 и вдвое увеличенную пропускную способность кэша.

А еще все новинки получили нейронный модуль (NPU) с производительностью 13 TOPS. Он пригодится для выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом.

Согласно тестам Intel, флагманский чип Core Ultra 9 285K в некоторых играх опережает AMD Ryzen 9 9950X, а в некоторых, напротив, уступает. Купить новые процессоры можно будет с 24 октября. Для их работы нужна материнская плата с сокетом LGA-1851.

AMD выпустила свои актуальные чипсеты Ryzen 9000 еще в августе. Общий прирост производительности в сравнении с Ryzen 7000 составляет от 11 до 22%, и все это при меньшем энергопотреблении и ценнике.

Ранее специалисты назвали пять лучших процессоров для недорогих игровых ПК. Все они предлагают отличную производительность сегодня и большой потенциал для модернизации в будущем.

Вас также могут заинтересовать новости: