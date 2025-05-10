Это даст Кремлю новое и относительно дешевое оружие для войны против Украины.

Иран скоро поставит России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности, переданных россиянам в прошлом году для ударов по Украине.

Как сообщил Reuters со ссылкой на источники в западных службах безопасности, поставка пусковых установок Fath-360 поможет поддержать наступление россиян на фронте в Украине и подтвердит углубление связей в сфере безопасности между Москвой и Тегераном.

По словам аналитиков, Fath-360 с дальностью полета 120 км предоставит российским войскам новое оружие для ударов по ВСУ, близлежащим военным объектам и населенным пунктам вблизи границы с Россией.

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Издание напомнило, что Иран отправил РФ ракеты в сентябре 2024 года на девяти судах под российским флагом, но тогда, по данным источников Reuters, пусковые установки не были включены.

Теперь с пусковыми установками Россия сможет усилить давление на Украину, считают эксперты. Аналитики утверждают, что развертывание Fath-360 может позволить России сохранить свои более совершенные ракеты, такие как "Искандер", для дальних ударов по критически важной инфраструктуре, что нагрузит драгоценную противоракетную оборону Украины.

"Россиянам будет гораздо проще и быстрее нанести удар гораздо... по высокоценным целям. Им (Fath-360) не нужно много готовиться к запуску. Их полетное время невероятно короткое", - сказал научный сотрудник Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц.

По словам доцента Нидерландской военной академии Ральфа Савельсберга, Fath-360 "разработана для того, чтобы ею управляли люди с относительно небольшой подготовкой".

"Зачем РФ покупать иранские ракеты низкого качества? Единственная причина, которая приходит мне в голову, заключается в том, что они не могут производить достаточное количество собственных ракет", - высказал мнение эксперт.

"Они не очень точны и не несут большой боевой нагрузки. Но это просто добавляет головной боли Украине", - констатировал он.

Издание добавило, что такая поставка усложняет усилия американского президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, а также по заключению отдельной сделки с Ираном для ограничения его ядерной программы.

Сотрудничество Ирана и РФ

Ранее Россия и Иран отрицали, что Тегеран поставляет ракеты и другое оружие для помощи в войне против Украины. Между тем, Украине, американским и европейским спецслужбам известно, что Иран поставил России тысячи беспилотников и артиллерийских снарядов.

Генерал армии США Кристофер Каволи в прошлом месяце сообщил, что Иран передал России более 400 баллистических ракет малой дальности.

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