Рэпер также признался, что когда-то получал предложения представлять РФ на шоу.

Украинский продюсер и рэпер Потап, который ранее заявлял о вероятности участия в "Евровидении" от Молдовы, объяснил свою позицию.

Не секрет, что сейчас артист выступает под новым сценическим именем Slavic Balagan. Он признался, что многие музыкальные партии для этого образа были записаны именно в Молдове. Поэтому ему пришла идея представить когда-то именно эту страну, а не Украину.

"Почему-то я подумал: "Блин, как прикольно было бы выступить от Молдовы на "Евровидении". В Украине нужно давать дорогу молодым, ведь так круто там молодежная музыка развивается, что не хочется мешать", - рассказал Потап в интервью LSM+.

Видео дня

Продюсер также добавил, что когда-то ему с Настей Каменских поступали предложения по поводу участия в международном песенном конкурсе от РФ. Однако артисты тогда отказывались.

"Нас приглашали очень часто во времена, когда Потап и Настя были очень популярны в РФ, выступать от России, от чего мы отказывались. Потом после этого возникло такое отношение к конкурсу "Евровидение", что якобы это для молодежи... Однако, когда Андрей Данилко (Верка Сердючка) зажег там - вот это просто было супер! Когда выиграла Джамала, когда выиграла Руслана - это круто, это потом коррелирует все твое движение вперед, но как-то мы до этого не доходили. Но сейчас по приколу выступить от Молдовы можно. Почему нет?" - добавил рэпер.

К слову, Молдова отказалась от участия в нынешнем шоу из-за отсутствия финансов. В стране уже даже был проведен Нацотбор Etapa Națională 2025, во время которого выбрали 12 финалистов. Но финал конкурса так и не состоялся.

К слову, конкурс "Евровидение-2025" пройдет в швейцарском городе Базель уже на следующей неделе. В шоу примут участие 37 стран. Украину будет представлять группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".

Напомним, ранее группа Ziferblat показала костюмы для "Евровидения".

Вас также могут заинтересовать новости: