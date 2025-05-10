В перечне есть шампуни с термозащитой и кремы для области под глазами.

Реклама способна превратить абсолютно ненужную вещь в "обязательную" покупку. Под влиянием маркетинга мы охотно тратим деньги на вещи, которые быстро отправляются в дальний ящик или в мусорку.

Ниже приведены бесполезные товары, популярность которых явно не соответствует их реальной ценности.

Самые бесполезные товары - ТОП-9

Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться на разнокалиберные маркетинговые ходы, которые так и манят вас приобрести:

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Тканевые маски для лица. Казалось бы, идеальное средство для ухода за кожей. Но правда в том, что эффект от таких масок мимолетный, а стоят они гораздо дороже, чем, например, обычный крем. Как пишет The Washington Post, многие специалисты считают их всего лишь модным аналогом стандартного увлажняющего средства. Получается, одна из самых бесполезных трат на полке в ванной.

Швабры с одноразовыми салфетками. Выглядят стильно, пользоваться удобно, но сколько этих салфеток вы выбрасываете за месяц? Такие уборочные системы - пример того, как удобство оборачивается лишними расходами, передает Cheapism. Кроме того, подобные продукты создают лишний мусор и не являются экологичными.

Ионные очистители воздуха. Идея дышать чистым воздухом нравится всем, но у ионных очистителей есть свои минусы, говорится в статье The L.A. Times. Они не задерживают аллергены, а взамен могут выделять озон, что само по себе небезопасно. По мнению экспертов, это один из тех бесполезных товаров, которые звучат умно, но пользы от них мало.

Автоматические средства для чистки унитазов. Эти "таблетки" вроде бы должны облегчать уборку, но, как отмечается в публикации Cheapism, на деле часто становятся причиной поломки сантехники. Агрессивные компоненты повреждают внутренние механизмы бачка, что в итоге может привести к дорогостоящему ремонту.

Плетеные корзины для белья. Красиво смотрятся в интерьере, но удобство использования оставляет желать лучшего. Белье цепляется за прутья, а сама корзина легко деформируется при нагрузке. В итоге - потраченные зря деньги и риск испортить одежду.

Крупные упаковки специй. По мнению экспертов, выглядит как разумная экономия, но на практике - одна из самых бесполезных покупок. Специи теряют аромат, и большая часть попросту выкидывается. Лучше приобретать приправы в маленьких емкостях - свежие и без лишних остатков.

Шампуни с термозащитой. Маркетологи активно продвигают идею, что такие средства спасают волосы от утюжков и фена. Но большинство экспертов утверждают: шампунь не может эффективно защитить волосы от высокой температуры. Такого мнения придерживается и профессиональный парикмахер Крис Вензель, передает The Sun. По его словам, лучше использовать специализированные термозащитные спреи. Еще один товар с сомнительной пользой - увлажняющие шампуни. Они часто утяжеляют волосы, из-за чего они быстрее становятся жирными. В результате - частое мытье головы и разочарование в покупке.

Озонаторы воздуха. Эти приборы выглядят футуристично, но по сути - одни из самых бесполезных товаров, пишет Allergy and Air. Озон, который они вырабатывают, слабо справляется с загрязнителями, а при взаимодействии с определёнными веществами может даже навредить.

Кремы для области под глазами. Производители уверяют, что обычный крем не подойдет для чувствительной зоны под глазами. Однако по мнению дерматологов, это больше маркетинговый ход, и в большинстве случаев вполне подойдет хороший универсальный крем. Кроме того, как отмечается в публикации HerMoney.com, данный крем может даже вызывать раздражение вокруг глаз.

Напомним, ранее УНИАН писал, какая самая бесполезная вещь в доме, на которую не стоит тратить деньги.

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