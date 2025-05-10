Артист подчеркнул, что не считает себя эмигрантом.

Скандальный украинский продюсер и рэпер Потап, который во время войны живет за границей и открывает там бизнесы, отметил, что не считает себя эмигрантом.

В недавнем интервью латвийскому журналисту артист подчеркнул, что по ощущениям "никуда не выезжал из Украины" во время полномасштабного вторжения. Более того, он заявил, что "в полной связке" с украинцами сейчас.

"Я всю жизнь за свои 20 лет карьеры в основном по полгода проводил за границей, а сейчас просто больше. Поэтому внутри себя я никуда не уехал из Украины. У меня нет ощущения, что я оставил родину и у меня эмиграция. Я в полной связке со своей желто-голубой культурой и своей страной", - рассказал Потап в интервью LSM+.

Видео дня

Рэпер также пытался оправдаться за свои песни на русском языке, которые до сих пор продолжает петь на сцене. По его словам, они были написаны для русскоязычной аудитории и в другие времена.

"Те песни, которые я исполняю на русском языке, были ею написаны для русскоязычной аудитории. И сейчас огромное количество русскоязычных за пределами РФ и Украины. Это моя история. Я стараюсь всю жизнь отвечать на вопросы на том языке, на котором мне их задают. И если бы ты обращался ко мне на украинском языке, то я бы отвечал на нем, или на испанском, или на английском. А то, что этой темой манипулируют, то что делать - такие времена", - сказал продюсер.

Напомним, ранее Настя Каменских показала фото с Потапом и сделала заявление.

Вас также могут заинтересовать новости: