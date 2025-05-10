Битва за город Волчанск на Харьковщине продолжается уже год.

Бойцы 34 отдельного мотопехотного батальона "Волкодавы" показали, как сейчас выглядит Волчанск, что на Харьковщине, на этом направлении ровно год назад россияне начали наступление.

Как рассказали в батальоне, российские оккупанты всю ночь обстреливали город артиллерией, ракетами и авиабомбами, а утром начали штурмовые действия. Уже 10 мая 2024 года 34 Отдельный мотопехотный батальон "Волкодавы" принял бой.

"Батальон сначала стоял в населенном пункте Тихое. Это восточная окраина Волчанска. Мы остановили противника и даже проводили наступательные действия. Затем было принято решение перебросить нас в сам город Волчанск. И с того момента мы уже как стали в Волчанске, так и стоим более 10 месяцев. За это время мы не потеряли позиций, батальон держит свой район обороны. Далее была масштабная операция по освобождению Агрегатного завода в Волчанске. После освобождения завода мы провели зачистку, и он также перешел в нашу полосу ответственности", - отметил командир батальона "Фартовый".

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Отмечается, что за этот год город практически сравняли с землей. Также сложные условия городского боя превратились в почти невозможные, поэтому оборону приходится держать в руинах.

"От домов остался кирпич, обломки бетона. Под ними - норы. Это война в норах. Мы в норах, оккупанты в норах. Видим движение противника, пехота выходит и расстреливает их. Вот и вся тактика. Все просто и сложно одновременно", - подчеркнул командир.

Кроме того, техника в город не может заехать, а работа артиллерии ограничена, поэтому в таких условиях на передний план выходит пехота.

"Где нет пехотинца - там нет фронта. Здесь работает пехота, все остальные подразделения работают на нее. Ты можешь быть супер классным дронщиком, но если перед тобой нет пехотинцев, которые будут держать противника, то какой с того толк, что ты классно летаешь или стреляешь из "Джавелина". Акцент на пехоте, больше всего внимания пехоте, потому что пехота переносит наибольшее бремя войны", - считает "Фартовый".

По его словам, враг ежедневно проводит штурмовые действия, безуспешно пытаясь продавить украинскую оборону. Отмечается, что только за 4 месяца этого года "Волкодавы" уничтожили более 500 оккупантов.

"Я думаю, это у них такая сознательная тактика. Сидит, например, на нашей позиции, три бойца. Они делают накаты. Первый - подохли, второй - подохли... И так продолжают и в расчете на то, что какой-то кацап таки дойдет и запрыгнет. Все равно же идет какая-то стрельба, переброска гранатами, сами бойцы истощаются. А иногда российские командиры своих начальников обманывают, что кто-то зашел, и просят людей на закрепление из расчета, что еще кого-то дадут, чтобы попытаться "дожать"", - отметил комбат.

Как отметил "Фартовый", пока военные держат оккупантов на этом направлении, то защищают другие населенные пункты.

"Этим они где-то ослабляют фронт, и другие подразделения - штурмовые, десантные, где-то продвигаются на других направлениях. А мы здесь стоим. Такая у нас работа", - отметил военный.

Также в сообщении пресс-службы "Волкодавов" добавили:

"Волчанск стал для россиян мясорубкой, в которую они постоянно забрасывают новое мясо, доказывая, что человеческие жизни для них - ничто. Оккупанты сравнивают некогда красивый промышленный город с землей, доказывая, что все, что им нужно - территория. Мы будем грызть эту дикую стаю столько, сколько потребуется, отомстим за каждый уничтоженный дом и разрушенную жизнь".

Боевые действия на Харьковщине - последние новости

Ранее DeepState сообщал, что нацгвардейцы восстановили позиции в Харьковской области, а именно возле Липцов. По словам военных, общая площадь деоккупированной территории составляет более 2 миллионов квадратных метров (более 200 гектаров).

В то же время представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин рассказал, что ВСУ выиграли важную битву на Харьковщине, а именно восстановили позиции у Липцов, освободив от российских оккупантов лесной массив "Берлин".

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