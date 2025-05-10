Бойцы 34 отдельного мотопехотного батальона "Волкодавы" показали, как сейчас выглядит Волчанск, что на Харьковщине, на этом направлении ровно год назад россияне начали наступление.
Как рассказали в батальоне, российские оккупанты всю ночь обстреливали город артиллерией, ракетами и авиабомбами, а утром начали штурмовые действия. Уже 10 мая 2024 года 34 Отдельный мотопехотный батальон "Волкодавы" принял бой.
"Батальон сначала стоял в населенном пункте Тихое. Это восточная окраина Волчанска. Мы остановили противника и даже проводили наступательные действия. Затем было принято решение перебросить нас в сам город Волчанск. И с того момента мы уже как стали в Волчанске, так и стоим более 10 месяцев. За это время мы не потеряли позиций, батальон держит свой район обороны. Далее была масштабная операция по освобождению Агрегатного завода в Волчанске. После освобождения завода мы провели зачистку, и он также перешел в нашу полосу ответственности", - отметил командир батальона "Фартовый".
Отмечается, что за этот год город практически сравняли с землей. Также сложные условия городского боя превратились в почти невозможные, поэтому оборону приходится держать в руинах.
"От домов остался кирпич, обломки бетона. Под ними - норы. Это война в норах. Мы в норах, оккупанты в норах. Видим движение противника, пехота выходит и расстреливает их. Вот и вся тактика. Все просто и сложно одновременно", - подчеркнул командир.
Кроме того, техника в город не может заехать, а работа артиллерии ограничена, поэтому в таких условиях на передний план выходит пехота.
"Где нет пехотинца - там нет фронта. Здесь работает пехота, все остальные подразделения работают на нее. Ты можешь быть супер классным дронщиком, но если перед тобой нет пехотинцев, которые будут держать противника, то какой с того толк, что ты классно летаешь или стреляешь из "Джавелина". Акцент на пехоте, больше всего внимания пехоте, потому что пехота переносит наибольшее бремя войны", - считает "Фартовый".
По его словам, враг ежедневно проводит штурмовые действия, безуспешно пытаясь продавить украинскую оборону. Отмечается, что только за 4 месяца этого года "Волкодавы" уничтожили более 500 оккупантов.
"Я думаю, это у них такая сознательная тактика. Сидит, например, на нашей позиции, три бойца. Они делают накаты. Первый - подохли, второй - подохли... И так продолжают и в расчете на то, что какой-то кацап таки дойдет и запрыгнет. Все равно же идет какая-то стрельба, переброска гранатами, сами бойцы истощаются. А иногда российские командиры своих начальников обманывают, что кто-то зашел, и просят людей на закрепление из расчета, что еще кого-то дадут, чтобы попытаться "дожать"", - отметил комбат.
Как отметил "Фартовый", пока военные держат оккупантов на этом направлении, то защищают другие населенные пункты.
"Этим они где-то ослабляют фронт, и другие подразделения - штурмовые, десантные, где-то продвигаются на других направлениях. А мы здесь стоим. Такая у нас работа", - отметил военный.
Также в сообщении пресс-службы "Волкодавов" добавили:
"Волчанск стал для россиян мясорубкой, в которую они постоянно забрасывают новое мясо, доказывая, что человеческие жизни для них - ничто. Оккупанты сравнивают некогда красивый промышленный город с землей, доказывая, что все, что им нужно - территория. Мы будем грызть эту дикую стаю столько, сколько потребуется, отомстим за каждый уничтоженный дом и разрушенную жизнь".
Боевые действия на Харьковщине - последние новости
Ранее DeepState сообщал, что нацгвардейцы восстановили позиции в Харьковской области, а именно возле Липцов. По словам военных, общая площадь деоккупированной территории составляет более 2 миллионов квадратных метров (более 200 гектаров).
В то же время представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин рассказал, что ВСУ выиграли важную битву на Харьковщине, а именно восстановили позиции у Липцов, освободив от российских оккупантов лесной массив "Берлин".