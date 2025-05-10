Они действуют не только на временно оккупированных территориях, но и в самой России.

26 апреля украинские партизаны, действующие на оккупированной территории, вывели из строя железнодорожный трансформатор возле Станицы Луганской. 16 апреля в оккупированном Мелитополе была подожжена железнодорожная инфраструктура — через этот город проходят поставки боеприпасов, топлива и другого военного снаряжения на фронт у Работино и Каменского. А 13 апреля в Донецкой области был подожжён российский танк.

Ответственность за все три атаки взяло на себя в Telegram проукраинское подпольное движение "Атеш". Это очередное доказательство того, что украинские "оперативники" на временно оккупированных территориях действуют всё активнее и результативнее, пишет Foreign Policy.

Их цель — дестабилизировать "военную машину" кремлевского диктатора Владимира Путина, разрушая инфраструктуру, устраняя офицеров и отвлекая силы оккупации.

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"Практически через день совершается акт саботажа силами, поддерживающими Украину", — рассказал изданию профессор Национального университета "Острожская академия", изучающий украинское сопротивление, Юрий Мацияевский.

Он отметил, что в ход идут убийства, засады, поджоги, отравления, похищения и взрывы объектов связи и энергетики. "Несмотря на то что российский контроль усиливается, украинское подполье постоянно оказывает давление. Оно затрудняет России коммуникации, передвижение людей и снабжение фронта", - подчеркнул эксперт.

Мацияевский уверен, что даже если будет достигнуто перемирие, при котором эти территории продолжат быть оккупированными Россией, сопротивление продолжится. Сообщается, что признание контроля оккупантов над украинскими областями не меняет реальность на местах для самих граждан, поэтому сопротивление будет продолжаться — либо до освобождения этих территорий, либо, как в случае с западной Украиной в 1939 году, пока его не подавят силой.

"Это партизанская война, знакомая украинцам ещё с времён Второй мировой", — говорит агент Сил спецопераций Украины, ранее активный участник луганского подполья после вторжения России в Донбасс в 2014 году, Владимир Жемчугов. Он утверждает, что действует порядка десятка групп, включая "Атеш", которые регулярно дестабилизируют российские операции в тылу — всё чаще и в самой России.

СМИ пишет, что украинское подполье в оккупированных регионах стало ещё одним театром военных действий — наряду с основным фронтом. Как и большая часть украинской обороны, оно самоорганизовано, молодо, технически подковано и даже включает множество женщин.

Из-за высокой секретности украинские спецслужбы прибегают к помощи неформальных источников, таких как Жемчугов, чтобы донести правду до украинцев. Он не просто участник такого движения — его называют "первым партизаном Украины". В 43 года Жемчугов продал бизнес в Грузии и купил оружие на чёрном рынке у россиян, чтобы с несколькими соратниками вести борьбу: снайперские атаки, мины, диверсии.

Только в конце 2014 года украинские власти признали автономных диверсантов своими агентами. Группа Жемчугова провела 25 операций, пока он не подорвался на мине в 2015 году. Он потерял обе руки, ослеп и оказался в российском плену, где его пытали и морили голодом. Позже он был обменян, перенёс десятки операций в Германии, частично восстановил зрение и сегодня носит протезы. Вернувшись в Украину, он помогает спецназу расширять агентурную сеть и поддерживать гражданское сопротивление.

По его словам, сегодня вооружённое подполье насчитывает около 3 000 бойцов, а число гражданских активистов доходит до 10 000. Они рисуют антипропагандистские граффити, вывешивают украинские флаги, сжигают российские агитматериалы и мешают процессу русификации.

Три структуры координируют агентуру: СБУ, Главное управление разведки и Командование Сил спецопераций (движение "Рух Опору"). Среди известных групп: "Донецкие партизаны", "Луганские партизаны", "Боевое крыло Крымских чаек", "Сопротивление Мариуполя", "Жёлтая лента", "СРОК", "Злая Мавка" и другие, действующие анонимно.

"Атеш" — крупнейшая подпольная группа. Она была основана в Крыму в сентябре 2022 года. В первом сообщении в Telegram они заявили: "Мы — "Атеш", подполье из крымских татар, украинцев и русских. Мы внедрились в российскую армию и уничтожим её изнутри".

Другое движение — полностью женская группа "Злая Мавка", возникшая в Мелитополе в 2023 году. Участницы действуют независимо, клеят листовки, борются с пропагандой, отравляют российские продукты — одна такая акция унесла жизни 12 солдат.

Однако сообщается, что Россия "не сидит на месте". Контрразведка оккупантов на оккупированных территориях очень развита. Агентов часто ловят. Телефон с приложением Signal — уже повод для ареста. Кроме того, журналисты отмечают, что подпольщиков снабжают через Балтию и саму Россию. И они не считаются военнопленными — Женевская конвенция на них не распространяется.

Поэтому российские суды выносят жёсткие приговоры, даже несовершеннолетним. В апреле в Донецке 17-летнего подростка приговорили к 6 годам за "госизмену" — он передал СБУ данные о российских войсках.

"Украинское подполье в несколько раз эффективнее российской диверсионной деятельности на нашей территории. Потому что эти земли — их дом, их право, и они борются против оккупации", — подытожил представитель этого движения. Решимость подпольщиков даёт Украине дополнительный козырь на переговорах о перемирии.

Но может их и осложнить — такие люди, рисковавшие жизнью, вряд ли смирятся с потерей хоть части своей родины.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что США и Европа подготовили для Путина жесткий ультиматум по перемирию. "Мы еще не полностью завершили проект, но надеемся, что мы находимся на этапе сближения", - сказал один дипломатический источник на условиях анонимности.

А вот экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что еще в начале полномасштабной войны ему "заблокировали" создание корпуса элитных солдат, которые должны были пройти обучение на Западе. Это подразделение так и осталось "только на бумаге".

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